Vil ha søndagsåpent i Stavanger sentrum

Dersom FrP får makten i Stavanger, vil de kjempe for at butikkene i Stavanger sentrum skal få holde åpent søndager – dersom butikkene selv ønsker det.

Kristoffer Sivertsen, 2.-kandidat i Stavanger, vil bruke argumentet med at energihovedstaden er en turistdestinasjon som brekkstang, for å søke om tillatelse av Statsforvalteren til at butikker i sentrum kan ha åpent søndager.

– Antall turister til byen synes å øke. Vi kan etter hvert kalle oss en turistdestinasjon. Stavanger er også inngangsporten til Preikestolen – og da er det muligheter for å åpne opp for søndagsåpent. Fordi turister kommer hit en viss periode, enten det er søndag eller en annen dag. Å ha søndagsåpent vil skape mer liv i sentrum, sier Sivertsen til RA.

Et virkemiddel for å holde liv i sentrum. — Kristoffer Sivertsen, Stavanger FrP

Han mener søndagsåpne butikker ikke bare vil være en fordel for turistene.

– Det vil skape inntekter til butikker, og gi dem flere bein å stå på. Man hører om butikkdød. Dette er et virkemiddel for å holde liv i sentrum. Studenter får helgejobb og vi får flere skatteinntekter, sier Sivertsen.

Frp er avhengig av støtte fra Høyre for at det i hele tatt skal bli aktuelt. 2.-kandidat til Høyre, Tormod Wilson Losnedal, er positiv til initiativet til Frp.

Høyre: Positive med forbehold

– Alt som kan bidra til flere folk i sentrum er Høyre positive til. Alle forslag som gjelder sentrum er noe Høyre vil vurdere nøye, sier Losnedal.

Uansett mener Høyre-politikeren at det er viktig å høre hva butikkene og aktørene som driver i sentrum mener, før partiet tar et standpunkt.

– Fordelene med søndagsåpne butikker er at varer er tilgjengelige når du trenger dem, og det skaper mer liv i sentrum. Liv og røre i Stavanger sentrum er noe Høyre er veldig opptatt av å skape. Uansett må vi undersøke om dette er noe butikkene selv vil, sier Losnedal.

I hovedstaden ønsker Oslo Høyre søndagsåpne butikker. I Stavanger ønsker Losnedal en runde med aktørene før han tar endelig standpunkt om sitt eget sentrum.

Tormod Wilson Losnedal, Stavanger Høyres andrekandidat til høstens kommunevalg er positiv til alle forsalg som skaper aktivitet i Stavanger sentrum. Men han vil først undersøke med butikkene og aktørene før partiet tar et standpunkt. (Stein Roger Fossmo)

Stavanger Sentrum AS: – Delte meninger

– Vi hadde en runde på dette før pandemien og henvendte oss også da til regjeringen om at dette burde bestemmes lokalt. Det ble det ikke gitt åpning for, sier daglig leder i Stavanger Sentrum AS, Kristin Gustavsen.

Den gang var det delte meninger blant butikkeierne.

– De som ønsker dette mener det er en god inntektskilde, og at det er en god service både til innbyggere og besøkende fra inn- og utland. De som er imot mener at også handelsstanden skal få ha en fridag i uken og at handelen bare vil spre seg over flere dager. Det er et regnskap man ikke har før man har prøvd det over noe tid, sier sentrumslederen.

Dersom det blir en konkret politisk sak, vil Stavanger Sentrum AS gjøre nye og oppdaterte undersøkelser for å se hva butikkene mener, forteller hun videre.

– Skulle det bli anledning til å holde søndagsåpent i Stavanger sentrum, vil det være frivillig for butikkene om de vil holde åpent eller ikke, er Gustavsen klar på.

Kristin Gustavsen, daglig leder i Stavanger Sentrum AS, sier det er delte meninger blant medlemmene om de vil ha søndagsåpent eller ikke. (Eilin Lindvoll)

Ap vil la søndag være søndag

Dag Mossige, gruppeleder og 2.-kandidat i Arbeiderpartiet vil ikke ha søndagsåpent.

– Ap er en garantist for at søndag fortsatt skal være søndag – en fridag for de aller fleste, hvor familie og venner kan samle seg. Dette er en gammel kampsak fra FrP, som egentlig vil at alt skal være åpent søndager. Ap ønsker ikke at søndag skal bli en vanlig dag, fordi det åpner man opp for når man tillater søndagsåpent i sentrum, sier Mossige.

Han mener det er lite som tyder på at søndagsåpent vil øke handelen. Mossige mener handelen heller vil spre seg over flere dager.

– Søndagsåpent vil legge press på ansatte i butikkene. Det er ikke så enkelt å si at det er studenter som vil jobbe i helgene som jobber.

Mossige mener også at søndagsåpent vil ødelegge for frivilligheten.

– I tillegg til tid med familie og venner, er det mange som driver frivillig arbeid på søndager. Det er en dag som passer. De har møter og samles.

