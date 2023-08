Stavanger-barnehage skal teste sekstimers arbeidsdag

De ansatte i Gullfaks barnehage på Tasta skal jobbe 30 timer i uken. Barnehagen, som feirer 30 år i år, skal være med i et prøveprosjekt sammen med virksomheten i Oslo.

Mens de i Stavanger skal kun jobbe fire dager i uken, skal de ansatte i Oslo ha kortere dager.

Håpet er at en kortere arbeidsuke skal gi lavere sykefravær, øke tjenestekvaliteten, stabiliteten og nærværet på jobb når de ansatte får mer fritid til å hente seg inn. Prosjektet skal også bidra til ny forskning på feltet, skriver Stavanger kommune på egne nettsider.

– Dette er en stor dag for oss. Vårt mål er at det skal komme barna til gode når personalet kan jobbe på en annen måte. Det er bra at vi prøver ut nye ting, og de ansatte er veldig positive til prosjektet, sier virksomhetsleder på Tasta, Eli Mundheim.

Avdelingsleder i Gullfaks barnehage, Kjersti Bjørnøy, forteller at de har ansatt 3,5 ekstra årsverk. Det er ressurser som trengs når de ansatte skal være færre dager på jobb.

- Får ladet opp

– Jeg synes dette er veldig spennende prosjekt. Det er viktig at ansatte får «ladet» opp med en ekstra fridag de kan bruke på familien og andre ting de ønsker. Det vil gi mer overskudd i jobben. Å tenke nytt er veldig fint, mener hun.

Forskningen gjøres av Rambøll Management Consulting AS.

– Jeg er veldig glad for dette prøveprosjektet, og er spent på hva vi kommer til å finne ut om betydningen dette vil ha for de ansatte. Og for kvaliteten på tilbudet og for driften, sier barnehagesjef Monica Buvig Stenseth.

Torsdag var det en markering i barnehagen på Tasta.

Vil måle effekten med redusert belastning

Utvalgsleder for oppvekst og utdanning, Eirik F. Sakariassen (SV), sto for åpningen sammen med barnehagesjef Stenseth. SV-politikeren la vekt på målet om en bedre hverdag for de ansatte.

– Formålet er å måle effektene av redusert arbeidsbelastning i fysisk tunge yrker over tid, og hvordan ansatte i kommunen opplever at det påvirker deres arbeidshverdag, generelle livskvalitet og arbeidet de utfører, sa Sakariassen i talen.

Han håper prosjektet skal bidra til viktig kunnskap om hvordan redusert arbeidstid påvirker arbeidslivet, og ser fram til å følge prosjektet videre.

