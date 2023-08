Kritiserer Stavanger: – Graven er et pinlig syn

Alexander Kielland er en av de mest kjente siddisene. Kielland var en norsk forfatter, bedriftsleder, avisredaktør og ordfører i Stavanger. Han er kjent som en av de fire store forfatterne i norsk litteraturhistorie, sammen med Bjørnstjerne Bjørnson, Henrik Ibsen og Jonas Lie.

Kielland ble født i 1849 og døde i 1906. Han er gravlagt på Lagård gravlund. Men graven er ikke verdig nok, mener Bolme.

– På ingen måte. Graven er et sørgelig syn. Det er en sjelløs bautastein. Det står ingenting på steinen, ikke engang datoen når han ble født eller når han døde. Ikke et ord om hvem Kielland var og hva han betydde for folk og Stavanger by. Det eneste – utenom navnet til Kielland – som står på steinen er at den er reist av Stavanger kommune, sier Bolme.

– Graven minner mer om vandalisme. Det gamle gjerdet rundt gravestedet, som jeg tipper er originalt fra da han ble gravlagt, er i ferd med å falle sammen og er deformert. Steinen heller forover. De store trærne er kappet, svære røtter står igjen, fortsetter kunstneren.

Bolme har den siste tiden arbeidet rundt Kielland og hans verdiarv i kunsten sin.

Det står ingen dato om når Alexander Kielland ble født eller når han døde på steinen. Det er heller ingen informasjonstavle ved graven om hvem Alexander Kielland var og hva ha betyde for byen. (Arne Birkemo)

– Må gjøres før jubileet

Neste år er det 175 år siden Kielland ble født. Bolme mener det er et godt påskudd for å fikse graven og gjøre den verdig til å vise fram.

Bolme forslår at gjerdet demonteres og repareres. Bautasteinen bør også dekoreres og få inskripsjoner. De gamle røttene må også fjernes, mener hun.

– Alexander Kielland er en av våre aller største, en av Stavangers store stoltheter. Nå har byen sjansen til å ta grep og ordne opp. Selv om det selvsagt skulle blitt gjort for lenge siden, mener Bolme.

historiskebilder Maleri av Alexander Kielland i 1887, av kunstner Eilif Peterssen. (NTB/NTB)

Blir en politisk sak

Kunstneren har tatt kontakt med Kiellandsenteret om graven. Bolme har også kontaktet medlemmer av utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog, blandet annet Kjell Erik Grøsfjeld og Line Møllerop fra Høyre, samt Leif Arne Moi Nilsen (Frp).

Politikerne er enig med Bolme.

Både Grøsfjeld og Møllerop mener kommunen har mye å tjene på å løfte fram Kielland.

– Mange byer er flinke til å vise fram sine store personligheter og mennesker som har betydd mye for byen. Her kan man gjøre Kielland om til en turistattraksjon, hvor folk kan gå på byvandringer, i hans fotspor og lære mer om Kielland. Det gjelder ikke bare turister, men også våre egne innbyggere. Det skaper identitet og kultur, sier Grøsfjeld, som sammen med Møllerop vil løfte fram saken politisk i utvalget for å se hvilke tiltak som er gjennomførbare.

– Det var overraskende å se hvor stygg graven har blitt. Graven til Stavangers fremste borger. Det tar seg ikke ut. Her må vi ta ansvar, sier Leif Arne Moi Nilsen.

– Ble motarbeidet

Kunstneren mener at Kielland alltid er blitt dårlig behandlet av Stavanger kommune.

– Selv om han var født inn i overklassen, var Kielland folkets mann. Han var godt likt av arbeidere og folk flest. Han var opptatt av å ta vare på naturen, han var kritisk til snobbene og presteskapet – og det falt i dårlig jord hos dem som bestemte. Derfor har Kielland aldri fått den anerkjennelsen i sin egen by som han fortjener. Han ble motarbeidet.

Det hjelper ikke at det står en stor statue av Kielland som ser utover Torget i Stavanger. Statuen ble avduket 6. mai 1928, og er laget av billedhugger Magnus Vigrestad.

– Det ble satt opp statue, men kunstneren fikk ikke betalt. Han fikk et symbolsk honorarer, som ikke engang var nok til å dekke strøm i lokalet hvor han arbeidet på skulpturen, slik at strømmen ble slått av. Han var heller ikke til stede under avdukingen, sier Bolme.

Oldebarnet: – Ingen grav

Oldebarnet til Alexander Kielland, Thorleif Aarre Kielland (76), sier også at det er på høy tid at Kielland-graven gjøres stas på.

– Egentlig så er det ingen gravstøtte, fordi det er ikke er gravert når han ble født og når han døde. For meg er dette ingen grav, selv om han er gravlagt der. I stedet har de laget et monument hvor det har vært veldig viktig å få fram at det er Stavanger kommune som har reist steinen. Jeg synes det er en merkelig prioritering, sier Aarre Kielland.

Thorleif Aarre Kielland (76) er oldebarnet til Alexander Kielland. Han mener det er på høy tid at Kielland-graven på Lagård gravlund blir Kielland verdig. (Privat)

Bolme foreslår at oldebarnet skal forfatte ordene som bør stå på gravstøtten. Aarre Kielland synes det er en stor ære.

– Det må være en kort tekst om hvor glad han var i byen sin, i folkene og hans møte med våren, vipen og naturen. Jeg har et forslaget klart, sier oldebarnet lurt.

Aarre Kielland forteller at han tidligere har presset på for å fikse opp graven, uten å få gjennomslag.

– I forbindelse med jubileet i 2000 var jeg en del av Madla-komiteen som foreslo å reise Kielland-huset. Å reise Kielland-huset mener jeg fortsatt er en god idé, sier Aarre Kielland, som har en stor personlig samling av Kielland-gjenstander, brev og historikk.

– Det ville vært naturlig for meg å gi samlingen min til et slikt prosjekt, et eget Kielland-hus, sier han.

– Det som går igjen gjennom årene er at Stavanger kommune har vært «slarven» med å hedre Kielland. Det er på høy tid å gjøre mer stas på Kielland. Han er utvilsomt en turistmagnet. Her må vi ta vare på byens identitet, kultur og store personligheter, sier oldebarnet.

Han håper ikke saken blir en politisk dragkamp.

– Her må man bare bli enige.

– Du har prøvd før. Blir det forbedring denne gangen?

– Ja, dersom man kan øke bevisstheten for Kielland hos folk flest – ikke bare de veletablerte. Kielland var en mann av folket.

Alexander Kielland skuer over torget i Stavanger. Statuen ble avduket i 1928. (Alf Ove Hansen/NTB)

Kiellandsenteret: – Fantastisk initiativ

Hannah Ersland, leder for Kiellandsenteret på Sølvberget, roser forslaget om å fikse graven.

– Flott at det er entusiaster som vil at Kielland skal skinne i det offentlige bybildet. Et fantastisk initiativ fra Bolme, og bra at det blir en politisk sak for å finne ut hva man kan gjøre med graven, sier Ersland.

Hun gleder seg over at Kielland engasjerer mennesker den dag i dag.

– Det er gledelig at folk gjenoppdager Kielland og hans kraft. Det gjør at Kielland forblir aktuell og ny. Neste år er det 175-årsjubileum. Veldig kjekt om byen kan få rettet mest mulig oppmerksomhet til Kielland, sier Ersland.

Kiellandsenteret røper litt av planene de har før jubileumsåret, som trolig starter rundt Kiellands bursdag, 18. februar.

– Vi skal gi ut tre av hans romaner, «Garman & Worse», «Skipper Worse» og «Gift» med en språklig modernisering. Vi har flere planer for hvordan han skal være tilgjengelig for folket, forteller Ersland.

Alexander Kielland:

Alexander Lange Kielland ble født 18. februar 1849 og døde 6. april 1906.

Han vokste opp i en overklassefamilie, som i flere generasjoner hadde drevet et handelshus i Stavanger.

Kielland var forfatter, bedriftsleder, avisredaktør og ordfører i Stavanger. Han er kjent som en av de fire store forfatterne i norsk litteraturhistorie, sammen med Bjørnstjerne Bjørnson, Henrik Ibsen og Jonas Lie.

Kiellands bøker gir et bredt sammensatt bilde av 1800-tallets Stavanger og de store sosiale og økonomiske endringene i tiden – om sosial ulikhet, klasseforskjeller, dobbeltmoral og konflikt mellom gammel og ny tid.

Kilde: SNL.no

