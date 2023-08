Kirkefond på 10 mrd.: Stavanger krever tilbakebetaling for Domkirken

Regjeringen vil opprette et fond til bevaring og vedlikehold av norske kirker. Nyheten ble sluppet av finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) på en pressekonferanse i Nidarosdomen torsdag.

Staten skal sikre 10 milliarder kroner til fondet over de neste 20 til 30 årene.

Disse pengene skal brukes til vedlikehold opp bevaring av nesten 1000 historisk viktige kirkebygg over hele landet.

– Kirkebyggene er en viktig del av folkekirken og vår nasjonale kulturarv som vi må ta vare på for framtidige generasjoner, sier Vedum i en pressemelding.

– Skal vi bevare en levende folkekirke i hele landet må vi sikre at kirkene blir vedlikeholdt og ikke forfaller, sier Toppe.

I Stavanger sentrum har Domkirken vært tildekket i lang tid. Stavanger by og Domkirken har 900-årsjubileum i 2025, og fram til det restaureres Domkirken både innvendig og utvendig.

Stavanger betaler 99 prosent

Prisen er beregnet til 367,2 millioner kroner. Foreløpig er regningen fordelt slik at Stavanger kommune betaler 363,4 millioner, altså 98,9 prosent av kostnaden. Mens staten betaler 3,8 millioner som utgjør 1,1 prosent. Det skrev Stavanger Aftenblad i slutten av juli.

Ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) håper å få tilbakebetalt så mye som mulig fra staten når tildelingskriteriene til fondet kommer til høsten.

– Det er utrolig bra at regjeringen vedtar denne satsingen for Norge. Å ta vare på disse verdiene for framtidige generasjoner er viktig. Forrige regjering ga oss i Stavanger ingenting. De så ikke at dette er en kirke av nasjonal betydning. Nå er jeg glad for at ordningen kommer på plass, sier Nessa Nordtun.

Tildelingskriteriene til fondet kommer først på plass til høsten.

– Fram til det må vi være på våre folk på Stortinget, og vi må være på rogalandsbenken og jobbe for at ordningen skal ha tilbakevirkende kraft slik at den også kan gjelde Domkirken vår, sier ordføreren.

Kunne ikke vente på penger

Gruppeleder i Stavanger Ap, Dag Mossige, sier det aldri var aktuelt å vente på statlige midler før en gikk i gang med restaureringen.

– Domkirken er en av landets best bevarte kirker. Hadde vi ventet, ville det blitt enda dyrere. Vi kunne ikke la Domkirken forfalle. Når denne ordningen nå kommer, bør rogalandsbenken stå samlet i kampen mot andre fylker og kirker om midlene, sier Mossige.

Hvor mye Stavanger kommune bør kreve å få tilbakebetalt er han ikke sikker på.

– Det må vi komme tilbake til når man har beregningsnøkkelen på plass. Det er nærliggende å tro at vi må få likt som alle andre. Arbeidet har vært kostbart.

– Alt vi får tilbakebetalt skal gå tilbake til innbyggerne, i form av renovering av skoler, barnehager og andre ting, sier Mossige.

- Må stå samlet

Henrik Halleland, gruppeleder i KrF, har tidligere vært utålmodig på å få en ordning om vedlikehold av kirkebygg på plass.

– Oppussing av middelalderkirker er ekstremt kostbart. Kommunen har brukt mellom 300 og 400 millioner kroner i håp om at det skulle komme en ordning slik at vi kunne få penger tilbakebetalt. Vi er helt nødt til å sørge for at det blir en tilbakevirkende kraft her. Det bør absolutt være mulig. Alle partier, med ordføreren i spissen, bør trykke på og legge press på sine folk på Stortinget, sier Halleland.

KrF-politikeren sier det ikke er mange kirkebygninger i Norge i samme klasse som Domkirken.

– Det ville være veldig feil om vi ikke skulle få noe. Stavanger kommune restaurerer Domkirken nå. Det vil gå mange, mange år før det er behov for mer arbeid. Det ville være veldig skjevt dersom Stavanger ikke får noe, mener Halleland.

Hvor stor del av kaken statens må betale, kan ikke Halleland svare på.

– Det får vi se på. Men det er ikke uvanlig at staten dekker 50 prosent av slike kostnader, sier KrF-toppen.

Skal sikre forutsigbarhet

Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) sier at kirker er viktige deler av sine lokalsamfunn. Hun har også ansvaret for tros- og livssynspolitikken.

– Skal vi bevare en levende folkekirke i hele landet, må vi sikre at kirkene blir vedlikeholdt og ikke forfaller, sier Toppe.

På pressekonferansen understreket Vedum at tidsperspektivet på fondet skal sikre forutsigbarhet.

– Dette skal bli et generasjonsfond, som forhåpentligvis skal stå der inn i evigheten. Det skal sikre våre kirkebygg i generasjon etter generasjon, sa Vedum.

Toppe understreket at vedlikehold av kirker fortsatt skal være et kommunalt ansvar.

– Dette kommer på toppen av det kommunene selv må bidra med, og er et helt nødvendig løft, sa hun.

Glad for pengene

Kirkerådet er glad for at regjeringen oppretter et fond til bevaring av kirkebygg.

– Kirkebyggene er viktige når vi skal fortelle historien om Norge. De må være åpne, tilgjengelige og tas i bruk. Da er vedlikehold viktig. Kirkene representerer de lange linjene i historien, og dette må vi formidle til nye generasjoner, sier leder Kristin Gunleiksrud Raaum i Kirkerådet.

Også Raaum understreker at det er kommunene som har ansvaret for vedlikeholdsarbeidet, men at det nye fondet vil heve nivået.

– Vedlikeholdsetterslepet på kirkene er enormt. Vi har ingen tid å miste, sier kirkerådslederen.