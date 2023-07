UiS: Dette studiet er vanskeligst å komme inn på i år

Bachelor i rettsvitenskap er det vanskeligste studiet å komme inn på ved Universitetet i Stavanger i år. På andreplass ligger bachelor i toll, vareførsel og grensekontroll, som også er utdanningen med flest førstevalgssøkere ved UiS.

Med en poenggrense på 58,2 har bachelor i rettsvitenskap det høyeste inntakskravet for en utdanning ved UiS i 2023. Utdanningen har økt poenggrensen med 1,8 siden i fjor, og 1227 personer sto på venteliste da hovedopptaket ble kjørt. Det melder UiS i en pressemelding mandag.

– UiS har opprettet en ny master i rettsvitenskap, og det er nok grunnen til at dette bachelorstudiet har gått fram så mye i år, sier seniorrådgiver Susanna King ved UiS. Fagmiljøet har jobbet seg større og sterkere, noe som gjør at vi nå kan tilby et fullstendig studieløp innenfor rettsvitenskap.

Også tollstudiet med 15,7 førstevalgssøkere per studieplass har blitt vanskeligere å komme inn på. Poenggrensen gikk opp fra 56,8 i fjor til 57,8 i år. Her var det 1264 på ventelisten.

Tre nykommere på topp ti

På årets topp 10-liste over vanskelige studier å komme inn på, er det tre nykommere. Det er årsstudium i idrett, bachelor i økonomi og administrasjon og den helt nye bachelor i skolefritidspedagogikk, den eneste i sitt slag i Norge.

4330 søkere har fått tilbud om studieplass ved Universitetet i Stavanger gjennom Samordna opptak i høst.

Utdanning Poenggrense Studieplasser 1. Rettsvitenskap, bachelor 58,2 60 2. Toll, vareførsel og grensekontroll, bachelor 57,8 60 3. Paramedisin, bachelor 57,2 20 4. Kunst og håndverk, årsstudium 56 10 5. Psykologi, bachelor 53,3 40 6. Idrett, årsstudium 53,1 10 7. Skolefritidspedagogikk, bachelor (ny i 2023) 51,9 20 8. Fjernsyns- og multimedieproduksjon, bachelor 51,7 20 9. Byplanlegging og samfunnssikkerhet, bachelor 48,5 35 10. Økonomi og administrasjon, bachelor 48 191

Færre får førstevalget

Til tross for nedgang i antallet søkere totalt ved UiS er nåløyet for å komme inn blitt trangere for flere utdanninger i år. Det gjelder blant annet bachelor i psykologi som har gått opp med 2,1 poeng siden i fjor.

Samtidig er det mange utdanninger som tilbys av UiS i Samordna opptak hvor alle kvalifiserte søkere får tilbud om plass.

Totalt får 44 prosent tilbud om førstevalget sitt i år sammenlignet med 48 prosent i fjor. Det nasjonale gjennomsnittet er 47 prosent.

[ Mimir om Moxnes-exiten: – Rødt er ikke lenger et enmannsparti ]

Ledige plasser

Det er fortsatt ledige studieplasser ved UiS.

– Toget har ikke gått selv om du ikke har søkt på en utdanning i år. Det er fortsatt ledige plasser på flere studier ved UiS. Du kan sikre deg en studieplass på utdanninger som gir gode jobbmuligheter i framtiden, blant annet flere lærer- og ingeniørutdanninger. Dersom du er tvil om hva du skal bli, eller ønsker å supplere tidligere utdannelse, kan årsstudium være et godt valg. Det er også flere masterutdanninger med ledige studieplasser og mulighet for å søke på enkeltemner, sier King.

King minner imidlertid om at først til møllen-prinsippet gjelder, og at studier kan forsvinne raskt ut av listen etter som plassene blir fylt opp.

[ Forbrukerøkonomens flyttetips: – Sett deg inn i hva ting koster ]