Ber om tips etter brann i boligkompleks

Natt til lørdag, like før klokka 04.00, fikk politiet melding om brann i et boligbygg på Sunde i Stavanger. En dagligvarebutikk er lokalisert i første etasje i bygget, mens det er boenheter i etasjen over. Det opplyser Sør-Vest politidistrikt i en pressemelding.

Det var røyk og flammer ved hovedinngangen i første etasje, og de som var inne i bygget evakuerte seg selv. Brannen ble raskt slukket etter innsats av både beboere og brannvesen. Det er ikke meldt om personskader som følge av brannen.

Brant under handlevogner

– Det brant under noen handlevogner som stod utenfor inngangspartiet til butikken, og det skal ha vært tilløp til spredning oppover. Ett av vinduene ved de brennende handlevognene var også knust. Politiet ser svært alvorlig på hendelsen, da skadepotensialet kunne vært omfattende dersom en ikke hadde fått brannen raskt under kontroll, sier politiadvokat Inger Marie Stople.

Politiet har avhørt vitner og gjort undersøkelser på stedet. Det er også forsøkt å kartlegge om det finnes videoovervåkning i området, men dette har ikke ført frem.

– Det er ingen mistenkte i saken, og vi har få opplysninger om hendelsesforløpet. Det er per nå ingenting som tyder på at brannen kan ha oppstått naturlig, sier Stople.

[ Lang ventetid for oppkjøring i sommer ]

Særlig interessert i lys personbil

Vitneobservasjoner tilsier at det skal ha vært en lys taxi som forlot området etter at det hadde begynt å brenne.

Politiet har vært i kontakt med lokale taxi-selskaper, men ingen har opplyst å ha informasjon om at deres biler har vært i området på aktuelt tidspunkt.

– ­Vi ønsker tips om observasjoner om denne lyse bilen, som skal ha forlatt området i retning Stavanger sentrum. Bilen skal være en personbil. Politiet er naturligvis også interessert i andre bevegelser i området i tidsrommet klokka 03.00-04.00, eller andre tips som kan belyse saken, sier Inger Marie Stople.

Tips kan meldes til politiet på https://tips.politiet.no/web/ eller på telefon 02800.

[ Studentboliger i Stavanger: – Aldri vært større trykk ]