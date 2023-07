Storsatning på gamle fabrikktomter i Ryfylkegata

Ryfylkegata 13 brukes i dag til kontorer for blant annet det familieeide industri-, eiendoms- og investeringsselskapet Stavanger Investering, men Skanem-etterfølgeren har også planer for en trinnvis storsatsing på samme adresse. Eiendomsutbyggeren vil starte bygging av kontorer ut mot Ryfylkegata, med 6000 kvadratmeter som kan romme 300–350 arbeidsplasser, med et skjermet gårdsrom innenfor. I første etasje er det planlagt butikk, kafeer, restaurant, verksteder eller annen virksomhet som lager liv på gateplan.

– Når man skal bevege deg rundt i en by, er det viktig at det skjer noe i lokalene i første etasje. Vi vil forsøke å ta byen tilbake slik den var da jeg vokste opp. Da var det butikker over alt, og det lett å få tak i varer. Hvis vi skal tenke bærekraft, må vi bruke mulighetene, sier Brit Kristin Sæbø Rugland, daglig leder i Stavanger Investering Eiendom, til RA.

Skjermet torg

Passasjer mellom bygningene og et skjermet torg er sentralt i planene.

– Da får vi det trivelig på innsiden. Vi ønsker også åpne opp en passasje i dagens kontorbygning i Ryfylkegata 13, slik det var i gamle dager, da det kjørte lastebiler gjennom passasjen, sier Rugland.

Slik var det, og slik kan det bli:

I den planlagte passasjen er for øvrig en av steintrappene til gammel fabrikkbebyggelse tatt vare på. Den er nå plassert inne i kontorbygget. (se i bildegalleriet).

Utbyggeren ser for seg at kontorarbeidsplassene vil bli populære for de som etter hvert skal bosette seg i de rundt 500–600 nye boligene som bygges i nærheten av prosjektet.

– Det bor og vil bo mange unge og mange høyt utdannede mennesker i denne bydelen, personer som gjerne vil ha kort vei til arbeidsplassen sin. For arbeidsgivere tror vi at det i kampen om gode medarbeidere vil bære en fordel å kunne tilby kontorer der ansatte vil kunne spasere en kort vei til jobben, sier Rugland.

Bygger trinnvis

Hun trekker fram den urbane utviklingen i Østre bydel som et stort pluss.

– Vi håper at de som ser etter lokaler ser hvor mye spennende som skjer i denne bydelen, sier den daglige lederen.

Utbyggingen vil tas stykkevis og delt.

– Det er et langsiktig løp med fire byggetrinn, men kommer vi i gang med det første byggetrinnet, er sjansene større for at utbyggingen kan bli to, tre og fire ganger så stor, men det kommer til å ta tid, sier Rugland. (artikkelen fortsetter under bildet)

Stavanger Investerings planer i Ryfylkegata og plasseringen i Østre bydel. (KAP Kontor for Arkitektur og Plan)

Energisentral

Totalt kan det komme opp mot 1000 nye kontorarbeidsplasser mellom Haugesundsgata og Ryfylkegata.

Utbyggingsplanene inneholder også energisentral med termiske brønner til varme og kjøling, solceller på solsiden av takene og grønne tak på baksiden.

Stavanger Investering ha som kjent allerede i stort monn endret de tidligere fabrikklokalene med røtter til 1905, og som da het Stavanger Bliktrykkeri og Maskinværksted, senere Stavanger Bliktrykkeri, Blikken, og så Skanem, før bygningene ble høyskole, kunstgalleri, mathall, kontorer og kunstgalleri.

– Det var full industridrift her helt fram til 2001–2002. Vi prøver å ta dette litt tilbake ved å beholde noe av industriuttrykket i arkitekturen. Det er viktig å bevare litt av identiteten. Vi skal huske hvor vi kommer fra. Målsettingen er at vi skal prøve å reflektere det som skjer i dag og å se framover, sier Rugland.

Nå på høring

Blikken ble bygd om til lokaler for BI, og da BI etter 18 år flyttet ut fikk Barnevernet i Stavanger nye lokaler, i tillegg huser nå bygningene restauranten The Garden og kontorfellesskapet East Side.

Administrasjonen i kommunen og politikere i utvalg for by- og samfunnsutvikling støtter planene med noen justeringer, og saken er lagt ut på høring og til offentlig ettersyn før andre gangs behandling.

Det legges opp til boligblokker på opptil 5-6 etasjer, byplanleggerne har pekt på at utbyggingen vil gi noe skygge i Ryfylkegata. All innkjøring skal skje fra Haugesundsgata, og en trafikkfaglig rapport konkluderer med at utbyggingen ikke vil gi mer trafikk i Ryfylkegata.

Stavanger Investerings storsatsing mellom Haugesundsgata (i front) og Ryfylkegata slik KAP Kontor for Arkitektur og Plan ser det for seg når alle fire byggetrinnene er bygget. (KAP Kontor for Arkitektur og Plan)





Brit Kristin Sæbø Rugland foran inngangen på kontorfellesskapet East Side. (Stein Roger Fossmo)