Siddiser kan dra på gratis øyhopping

---

FAKTA

Blant stedene å besøke på øyene i Stavanger:

Gardsvågen på Talgje, Kvitevik på Finnøy, Lundarvågen på Kyrkjøy, Robin Hood-skogen på Fogn, Teigen på Finnøy, Fjøløy fyr og Fjøløy Fort med krigshistorie på Mosterøy, Utstein Kloster på Mosterøy, Prestvågen, Vikevåg, Rennesøyhornet, fotballbane, volleyballbane og gapahuk på Lindøy, volleyballbane og pikniksteder på Vassøy, turområder på Langøy, helleristninger på Åmøy, marmorbrudd på Sjernarøy.

Ta med mat og drikkevann, det kan være langt til nærmeste butikk.

Trenger du turutstyr? Sjekk ut kommunens mange Frilager.

Alle byøyene har offentlig miljøstasjon med toalett, grillplasser, bord og benker.

---

Stavanger kommunes tilbud om gratis buss, tog og båt for egne innbyggere gir mulighet for kortreiste, miljøvennlige og rimelige feriedager.

– Det er utrolig spennende at det nå er gratis kollektivtransport for Stavanger-innbyggere, sier kommunikasjonssjef Gunhild Vevik i Region Stavanger til RA.

Hun forteller at turistkontoret på Strandkaien får flere og flere forespørsler om de mindre kjente delene av Stavanger-regionen, i tillegg til velkjente turistmagneter som Lysefjorden, Preikestolen og Kjerag.

Byøyene

Hurtigbåten til Vassøy og de andre byøyene er for eksempel en fin mulighet til å ta en tur ut til øyene, som på Langøy.

– Vi har hatt skolefri siden 23. juni, og På Langøy bruker vi å bade ved det lille røde huset på kaia, forteller Angelica Vågen (11).

Hun har vært med søsteren Alida (3) og moren Elisabeth Vassøy på bytur, og var på vei hjem til den langstrakte øyen et kvarters båttur ut fra Fiskepiren.

– Hvis du skal se et fint sted, så skal du reise til Langøy, sier Elisabeth med et stort smil før hun endrer landgangen.

– Populære lokalbåter

[ Slik får du gratis båt, buss og tog, steg for steg ]

Gunhild Vevik er opptatt av å ta hele distriktet i bruk.

– Det er viktig, for med flere besøksmål er det enklere å få de tilreisende til å oppholde seg i distriktet over lengre tid. Vi ser at det er mer populært å bruke lokalbåtene i Ryfylke og til for eksempel Suldal, i etterkant av at de har sett Lysefjorden, og ønsker seg en opplevelse som er roligere og litt annerledes, sier Vevik.

Gunhild Vevik, kommunikasjonssjef i Region Stavanger. (Stein Roger Fossmo)

Hun peker på at det i tillegg til en rekke fine tursteder også er en rekke historiske reisemål utenfor Fastland-Stavanger.

– Nesten hver eneste øy i Stavanger kommune er en perle i seg selv. Sjernarøyene har blant annet tre kirker, og den over 900 år gamle steinkirken på Talgje er verdt å besøke, sier kommunikasjonssjefen.

– Godt tilrettelagt

Ryfylke Friluftsråd bruker mye ressurser på grillplasser, toaletter, renovasjon og andre tilbud.

– Noe av det utlendinger blir mest overrasket over når de kommer hit, er at det er så mange godt tilrettelagte områder for besøkende, sier Vevik.

Hun peker på at med buss til Vikevåg kan man gå tur til Rennesøyhornet, og med buss til Mosterøy kan man besøke Utstein Kloster, Fjøløy Fort og Fjøløy Fyr.

– På Fjøløy kan man besøke det tidligere militærområdet og gå tur på fine, opparbeidede stier.

– På veien ut hit kjører man gjennom et fantastisk kulturlandskap som holdes godt i hevd, sier Vevik.





[ Slik kunne du øyhoppe i Stavanger i 2021 ]

Sjekk ut Frilager

Hun tipser om at familier som vil på telttur, har muligheter til å låne telt og annet utstyr gjennom Frilager, som ligger på ulike steder i kommunen, her bør man bestille noen dager i forkant.

– Ikke alt av utstyr trengs å kjøpes inn. Mange familier kan på denne måten telte rimelig for første gang, det kan være veldig kjekt for barna, sier kommunikasjonssjefen.

Hun mener det vil være av stor verdi at Stavangers egne innbyggere blir enda bedre kjent med mulighetene i eget distrikt.

– Slik sett er det en kjempegod idé med øyhopping i egen kommune. Vi trenger stolte innbyggere, de vil være de beste ambassadørene for byen, og de vil bli enda mer stolte av bostedet når de vet mer om det, sier Vevik, som for øvrig anbefaler å ta med sykkel på øyhopping når det er muligheter for det.