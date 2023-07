Storm stanser fly fra Amsterdam til Sola

Stormen Poly rammer onsdag trafikken til og fra flyplassen, som er en av Europas travleste. Mellom klokken 09.00 og klokken 15.00 blir det svært begrenset trafikk, skriver Schiphol på Twitter.

Foreløpig er en avgang til Stavanger lufthavn, Sola, tre avganger til Oslo og en avgang til Bergen rammet av innstillingene, ifølge en oversikt på flyplassens nettsider. Avgangene klokken 10.10 og 11.40 ble også innstilt.

Også jernbanetrafikken i Nederland blir påvirket av Poly, og ved Alkmaar utenfor Amsterdam veltet en lastebil og sperret en viktig motorvei.

Med vindhastigheter på opp mot 40 meter per sekund traff stormen nordsjøkysten. Trær er blåst over ende, og myndighetene ber folk holde seg inne. Nord i landet har meteorologene sendt ut rødt farevarsel for fire regioner.

I havnebyen IJmuiden er det målt sterk storm – som betyr vedvarende vindhastigheter rundt 30 meter per sekund – og værtjenesten Weerplaza sier dette er den kraftigste sommerstormen som noen gang er registrert i landet. Det er også i IJmuiden de kraftigste vindkastene er målt, med en hastighet rett i overkant av 40 meter per sekund.

Med en tredel av landets areal under havnivå er Nederland spesielt sårbart for ekstremvær og klimaendringer.

