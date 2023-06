Ordfører Kari om gratis buss: – Opptakten lover godt

Ordføreren registrerer at rundt 27.000 Stavanger-beboere fredag hadde skrevet seg inn i «manntall», eller bussregister, om du vil.

– Antallet registrerte personer lover veldig godt for fortsettelsen, sier Nessa Nordtun til RA.

– Ting oppstår alltid

På D-dagen har hun «rømt» landet, men sitter slett ikke på nåler.

– Mandag er jeg på ferie i Italia, men jeg kommer selvsagt til å følge med på hvordan det går. Det vil alltid være ting som oppstår underveis ved en slik endring, men da blir jobben å identifisere det som er galt å gjøre noe med det. Ansatte i Kolumbus og i kommunen har gjort en veldig god jobb fram til nå, sier ordføreren.

– Bruker du buss på jobb selv?

– Nei, det gjør jeg ikke så veldig ofte, men det hender jeg tar meg en busstur på lørdager. Jeg har små barn, og det er praktisk og enkelt å ha med barnevogn på bussen. Jeg brukte bussen mye før, også da jeg jobbet som advokat, men som ordfører er det mye krevende logistikk i hverdagen. Jeg skulle gjerne brukt mer buss.

Gratis ikke gratis

Kari Nessa Nordtun på en snarlig busstur i Kannik fredag ettermiddag. (Stein Roger Fossmo)

Hun peker på at gratis ikke betyr gratis uten registrering og billett, uten gratisbillett kjører også Stavanger-beboere ulovlig på bussen.

– Det er viktig at folk registrerer seg og henter ut billett. Dessuten: I denne tiden er det viktig å være ekstra hyggelig med de som kjører bussene, med de som jobber i Kolumbus og i Innbyggerservice i kommunen når de nå skal jobbe med å løse små og store problemer, sier Nessa Nordtun.

Ferietid et pluss

I Stavanger kommune er det kjørt mange tester av det nye systemet, også i helgen sto tester på arbeidslisten. Mandag er som kjent D-dagen for gratis buss, båt og tog. Fra 07.00 mandag kan du bestille billett.

– Vi har et teknisk team klart som begynner på jobb i god tid før klokken 07.00, sier Leidulf Skjørestad, direktør i Bymiljø og utbygging i kommunen.

Det kan være gunstig med oppstart tidlig i juli.

– Vi er veldig fornøyde med at det er ferietid nå, og dermed et tidspunkt da det ikke er veldig stor pågang på bussene, sier direktøren.





Bestill bare reelt behov

Interessen er i alle fall merkbar, fredag hadde rundt 27.000 Stavanger-beboere registrert seg for å kunne motta billett på smarttelefon, og er dermed klare for å bestille gratisbilletter fra mandag.

– Vi får håpe at ikke alle innbyggerne som har registrert seg ikke logger seg på for å kjøpe billetter mandag morgen, men at folk logger på og kjøper billett når de faktisk trenger billett. Da varer ordningen lenger, sier Skjørestad.

Han oppfordrer sterkt bussbrukere til å bare bestille billetter for den perioden de faktisk skal bruke, slik at kommunen for eksempel ikke belastes for månedskort som bare blir brukt svært sjelden.

– Det er ikke blitt gratis å kjøre buss. Det er Stavanger kommune som betaler bussbilletten for sine innbyggere i en periode. Vi ønsker at folk skal la bilen stå og bruke bussene, og vil svært gjerne at de som bruker bussen hver dag kjøper periodekort, men risikoen er at alle kjøper periodebilletter. Hvis du kjøper periodebillett og så drar på tre ukers ferie, eller kjøper periodebillett hvis du bare skal én tur til sentrum, så bidrar du ikke til fellesskapet, sier Skjørestad.

Unødvendige bestillinger vil redusere perioden med gratis buss som de 200 millioner kronene satt av vil rekke.

To soner: Full pris

Deler av ordningen har fått kritikk, for eksempel at passasjerer som reiser fra sonen Nord-Jæren til sonen Jæren, eksempelvis fra Hundvåg til Bryne, fremdeles må betale for to soner.

– Jeg skjønner at det kan bli oppfattet som urimelig. Vi har måttet bli satt en avgrensning for å få ordningen til å vare lengst mulig. Kommunen må forholde seg til at Fylkestinget er takstmyndighet, og vi som kommune må forholde oss til dagens spilleregler, sier Skjørestad, som viser til at endringer i måten soneinnkrevingen foregår på må i tilfelle endres politisk i fylkeskommunen.

– God plass i sommer

I Kolumbus regner man med at endringen vil gå greit i oppstarten, uten overfylte busser.

– Det er god plass på alle bussene våre nå i sommerperioden, så vi tror at dette kommer til å gå fint. Det kan bli en utfordring mot høsten, men generelt sett så er det god plass på bussene våre, sier kommunikasjonsrådgiver Morten Nesvik til RA.

Hvis det mot formodning blir overfylte busser, kan lite endres over natten.

– Vi kan gjøre enkelte justeringer som å sette inn litt større busser og så videre, men i utgangspunktet har vi ikke flere busser eller sjåfører å sette inn på kort varsel, sier Nesvik, som også påpeker at alle som reiser kollektivt MÅ ha gyldig billett, uavhengig av om de bor i Stavanger eller ikke.

