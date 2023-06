Kommunen ber dem koke vannet: Funn av e.coli

Husstandene det gjelder har blitt varslet på SMS av Stavanger kommune.

40 husstander på Rennesøy bes om å koke vannet etter at det ble gjort funn av tarmbakterien e.coli i høydebassenget på Bjerga på Rennesøy.

E.coli er en tarmbakterie som indikerer at vannet forurenset. De berørte husstandene blir oppfordret til å koke vannet. Mattilsynet er varslet.

– Nå har vi iverksatt rutinene vi har ved slike hendelser. Høydebassenget er avstengt. Det vil bli tappet ned og rengjort før vi tar nye prøver for å sikre at kvaliteten er god igjen, sier vann-, avløp- og renovasjonssjef Jarle Furre i en pressemelding.

Furre forteller at det er opprettet nye forsyningslinjer med vann til de berørte husstandene.

– De vil fortsatt ha vann, men får det fra en annen sone. Men vi anbefaler koking siden det kan være rester av bakterien i systemet, sier Furre.

Funnet er gjort i et landbruksområde, og Furre understreker at vannet ikke er farlig for dyr å drikke.

