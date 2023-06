Visit Norway om gratisbuss-tabbe: – Har gjort feil

– Det er kjempefint med reklame om Stavanger-regionen og gratis kollektivtransport, men informasjonen må være riktig, sier Leidulf Skjørestad, direktør for miljø og utbygging i Stavanger kommune, til RA.

«Fra 1. juli 2023 er det gratis å benytte seg av offentlige busser, båter og tog i hele Stavanger kommune», sto det på Visit Norway sin nettside som promoterer Stavanger-regionen som reisedestinasjon.

At det er gratis buss, båt og tog for alle i hele Stavanger kommune er feil. Det riktige er at personer som er folkeregistrert i Stavanger kommune får gratis kollektivtransport på Nord-Jæren fra og med 3. juli.

Etter at RA påpekte feilen overfor Visit Norway, er teksten blitt fjernet.

Har ligget ute siden slutten av mai

Webredaktør for Visit Norway, Christine Baglo, beklager tabben.

– Vi har dessverre gjort feil her, da det var uklart i starten av tilbudet kun var for byens innbyggere, skriver Baglo i en e-post til RA.

Hun forteller at feilinformasjonen har ligger ute på nettsiden siden slutten av mai, men at den nå er fjernet.

På spørsmål om hvor mange mennesker som har blitt feilinformert og hvilke konsekvenser tabben kan ha hatt svarer Baglo følgende:

– Vi har ikke fått en eneste henvendelse om dette fra noen turister eller andre aktører før nå, så vi antar at det ikke har hatt så store konsekvenser – da vi normalt blir kontaktet veldig raskt dersom noen oppdager at det er feilaktig informasjon på websiden, sier hun.

[ Her vedtas gratis buss ]

Ikke gratis – kommunen betaler

Skjørestad understreker at kollektivtransporten på Nord-Jæren ikke er gratis i så måte.

– Det er jo Stavanger kommune som betaler for innbyggerne sine.

Kommunen har satt av 200 millioner kroner til å dekke reiser for Stavangers innbyggere. Hvor lenge ordningen varer, blir bestemt senere.

Onsdag denne uken kunne innbyggerne fra klokken 10.00 registrere mobilnummeret sitt hos kommunen, slik at man mandag morgen klokken 07.00 får hentet ut gratisbillett.

Godt 24 timer senere var det 20.127 personer som hadde registrert seg, opplyser kommunen overfor RA.

– Pågangen har vært større enn forventet, og tilbakemeldingene så langt er svært positive. Teknisk sett har alt gått smertefritt, så dette lover godt for lanseringen mandag, sier Skjørestad.

[ 200 millioner er kun nok til fem måneder med gratis buss: - Gigantisk mageplask ]

Leidulf Skjørestad, direktør for miljø og utbygging i Stavanger kommune synes det er flott med reklame for Stavangerregionen, men at informasjonen som går ut må være riktig. (Arne Birkemo)

Ingen gratisbillett til gauker

RA kjenner til at også innbyggere i andre kommuner har registrert seg. Skjørestad forsikrer om at deres glede blir kortvarig.

– Dersom de bor i en annen kommune enn Stavanger, vil de ikke få hentet gratisbilletten.

Innbyggerne i nabokommunene til Stavanger må fortsatt betale for seg på samme måte som før.

Om det er mange som plutselig har meldt flytting til Stavanger på en eller annen måte, har ikke miljø- og utbyggingsdirektøren oversikt over.

– Hehe, det vil vise seg, sier Skjørestad.

[ – Vinner ikke valget med gratis buss: Derfor biter ingenting på velgerne ]

Må ha billett

For faktisk å kjøre gratis buss, må du ha gyldig gratisbillett. Det nytter ikke å hive opp noe som viser at du bor i Stavanger kommune.

– Folk må laste ned gratisbilletten for å få reise gratis. Det nytter ikke å bare bo i Stavanger. Det kommer til å være like mange kontroller som før, advarer Skjørestad.

– Hva med gjestearbeidere, folk som bor i Stavanger for en periode, men som ikke er folkeregistrert i Stavanger kommune?

– Man må være folkeregistrert. Et sted må grensen gå, svarer Skjørestad.

Personer som har et såkalt D-nummer må ta kontakt med servicetorget til Stavanger kommune for bistand til å se om de kvalifiseres til å få gratisbillett.

Et norsk d-nummer er et identitetsnummer som er aktuelt hvis du har en midlertidig tilknytning til Norge. Det gjelder for eksempel hvis man som utenlandsk statsborger skal jobbe i Norge i noen måneder eller er asylsøker.