Så mange har blitt gratispassasjerer

Kommende mandag, 3. juli, kan personer som er folkeregistrert adresse i Stavanger kommune får reise gratis med buss, tog og båt i sone 1.

Onsdag klokken 10.00 startet registreringen for de som vil ta gratis buss.

Torsdag like over klokken 11.00, opplyser Stavanger kommune at 20.127 personer har registrert seg. Tallet øker for hver time, får RA opplyst.

– Pågangen har vært større enn forventet, og tilbakemeldingene så langt er svært positive. Teknisk sett har alt gått smertefritt, så dette lover godt for lanseringen mandag, sier direktør for bymiljø og utbygging Leidulf Skjørestad.

For å registrere deg som bruker av Stavanger kommunes gratis kollektivsystem kan du gå til minside.stavanger.kommune.no/reisebillett og følge anvisningene der.

RA kjenner til at personer bosatt i andre kommuner kan registrere seg.

– De kan registrere seg, men de får altså ikke hentet ut gratisbilletter, understreker Stavanger kommune i pressemeldingen.

Mandag vil de som allerede er registrert kunne hente ut billett med mobilnummer og kode de får på SMS – så lenge de bor i Stavanger.

