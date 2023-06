Video: Forklarer hva som har skjedd med Hålandsvatnet

Hålandsvatnet har i flere år hatt utfordringer med oppblomstring av blågrønnalger i vannet. Det er giftige alger som blant annet kan gi hudirritasjoner, oppkast eller feber om dyr eller mennesker kommer i direkte kontakt med vannet.

Årsaken til oppblomstringen av algene er at vannet har blitt tilført store mengder næringsstoffer fra jordbruk og avløp gjennom flere år.

Dette har skjedd med Hålandsvatnet (Stavanger kommune)

I 2023 startet Statsforvalteren i Rogaland, Stavanger og Randaberg kommune, og Stavanger og Randaberg bondelag, Rogaland fylkeskommune og Hålandsvatnet Grunneigerlag et treårig samarbeidsprosjekt med navnet “Bedre vannkvalitet i Hålandsvatnet”. Målet med prosjektet er at Hålandsvatnet og omgivelsene rundt skal være et godt nærmiljø med et aktivt jordbruk og et sterkt og levedyktig økosystem. Vannet skal bli renere og invitere til bading, fisking og turgåing.