Råteskader: Sikrer trær på Ledaal

Stavanger kommune sikrer trærne på Ledaal. Idrett og utemiljø, ved fagseksjon park og natur, var tirsdag denne uken på befaring i forbindelse med beskjæring av grener som har falt av et stort gammelt almetre.

– På befaringen oppdaget vi et annet almetre som hadde store råteskader. Parken er svært mye brukt turområde og mange ferdes langs gangveien som går gjennom alleen. Vi vurderte at dette treet var en så stor sikkerhetsrisiko at det måtte felles så raskt som mulig, forteller parkforvalter Silje Hauge in’t Veld, til kommunens egen nettside.

Både Rogaland fylkeskommune og kommunens egen byggesaksavdeling ga mandag rask dispensasjon fra reguleringsplanen for å felle treet ved siden av det treet som grenen brakk ifra.

– Det treet som den store grenen falt fra har vi beskåret og kontrollert. Det regner vi nå som trygt, forteller hun.

Kommunen har et eget treregister, og dette registeret kunne fortelle følgende om treet som måtte felles:

– Treet ble registrert i 2018, og treets vitalitet ble da betegnet som god, men lett skadet med noe råte. Tilstanden har forverret seg siden denne registreringen ble utført, og nå måtte vi altså felle treet, sier parkforvalteren.