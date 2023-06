Stavanger-politikerne klager over helikoptre i lav høyde

Ingvild Sørensen (MDG) tok opp fly i lav høyde over Stavanger i et formelt spørsmål sendt til administrasjonen i forkant av møtet i Utvalg for miljø og utbygging onsdag.

– Jeg har fått en del tilbakemeldinger fra folk som plages med høy lyd, og dette skjer spesielt mye samtidig som cruiseskipene er i Vågen. Jeg har dessuten irritert meg over det selv der jeg bor på Hinna, og det er et problem å snakke sammen ute i hagen når helikoptrene flyr over oss, sier Sørensen til RA.

Hun etterlyste i møtet svar på hva som kan gjøres for å sikre at helikopterselskapene følger nasjonale regelverk for høyde ved flyging over Stavanger, spør hvilke sanksjonstiltak kommunen har knyttet til brudd, hva slags form for kontroll som er i dag, og om det er muligheter for å begrense helikopterturisme over Stavanger, og viste til at helikoptre som vanlige fly skal holde minimum 1000 fot – rundt 300 meter – over tettbebyggelse.

– Ofte bare 600–700 fot

– Appen Flightradar24 viser at helikoptrene ofte har bare 600–700 fots høyde her, sier Sørensen.

Ingvild Sørensen (MDG) tok opp helikoptre i lav høyde i Utvalg for miljø og utbygging. (Stein Roger Fossmo)

Hun tar forbehold om hvor nøyaktige målingene i appen er, men at flygehøyden uansett er plagsom.

– Hvis tallene er korrekte (...) ser utvalget alvorlig på dette, heter det i et vedtak som Sørensen og Ingebjørg Folgerø (Høyre) tok initiativ til, og som fikk støtte av samtlige partier. Kommunedirektøren bes gi en tydelig tilbakemelding til Avinor med forventning om at saken følges opp og henvende seg til helikopterselskapene direkte for å sende et signal fra kommunen.

– Flyvingen er stressende både for mennesker og dyr. Det er en plage, sier MDG-representanten.

– Kjent med støyklager

Klager på turisthelikoptre har også nådd Avinor på Sola.

– Avinor er kjent med at det har kommet støyklager på sightseeing helikoptertrafikk, sier Morten Wathne, operativ sjef flysidedrift i Avinor Stavanger Lufthavn, til RA.

Han opplyser også at Avinor ikke kjenner til regelbrudd i forbindelse med flytrafikken over Stavanger. Ansvarsforholdene for eventuell for lav flygehøyde er kompliserte.

– Avinor har ansvaret for kontrollert luftrom. Stavanger by ligger delvis innenfor grensen for kontrollsonen. Luftrommet innenfor er kontrollert, det vil si at alle som vil fly der må be om klarering fra Avinor. Det er pilotens ansvar å gi beskjed dersom det ikke er mulig å følge utstedt klarering, opplyser Wathne.

Han peker på at flysporingsappene ikke nødvendigvis er helt nøyaktige.

– Det er alltid en viss grad av feilmargin i forhold til lufttrykket den aktuelle dagen, noe apper som Flightradar ikke tar hensyn til, sier Wathne.

Pilotens ansvar

Overvåkingssystemet Flightradar registrerer bevegelsene til luftfartøy fra sekund til sekund, men det er piloten som må sørge for at reglene følges, og Avinor tar teller ikke stilling til om det er bedt om tillatelse fra grunneier eller politi for landing utenom flyplassen.

– Det er fartøysjefens ansvar å være i tråd med regelverk og bestemmelser, poengterer Wathne.

---

FAKTA

Flystøy over Stavanger var tema i Utvalg for miljø og utbygging onsdag. Politikerne vil nå ha svar fra Avinor og helikopterselskapene om flyging i lav høyde.

Luftfartstilsynets informasjon om flystøy: «Over tettbebyggelse eller folkeansamlinger i friluft er minstehøyden 300 meter (1000 fot) over høyeste hindring. I andre områder er minstehøyden 150 meter (500 fot) over bakken eller vannet» Merk at krav om minimum 1000ft/500ft ikke gjelder i forbindelse med landing og avgang. Det er opp til grunneier å gi tillatelse til å lande og lette, og en ikke regulær helikopterplass skal brukes til maks 6 take offs og landinger (12 bevegelser) pr. uke».

---