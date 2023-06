Ser på «leie for eie-ordning» for solceller på hustak

– Jeg har vridd hodet for å se om det er noen måter for å få solceller på takene til flere huseiere, og er kommet opp med en idé, innledet utvalgsleder Rune Askeland (MDG) i onsdagens møte i Utvalg for miljø og utbygging.

Kommuneadministrasjonen skal nå vurdere muligheten for at «kommunen kan leie private takflater, kjøpe og installere solceller, dele overskudd med huseier etter avtalt nøkkel og ved oppnådd fortjenestemål la huseier overta anlegget. Eller andre modeller som reduserer størrelsen på egenkapitalen som huseier i dag må ha ved kjøp og installering av solcelleanlegg», som det heter i vedtaket.

Leie for eie

– Det kan være en «leie for eie-ordning». Solceller på taket er en veldig stor investering, og det må være mulig å spare strøm også for de som har dårlig råd, sa Askeland.

Han ser for seg å et mulig samarbeid med Lyse eller andre aktører, og også å se på om dette kan være en ordning for landbruket, sameier og borettslag. Han peker også på at en ordning der kommunen går inn med større beløp kan by på utfordringer.

– Nedsiden vil være at hvis dette skal gjøres i stort format, vil det være veldig kapitalkrevende, bemerket Askeland.

[ Installerer varmepumper i Stavangers kommunale boliger ]

– Veldig mye uklart

Ingebjørg Folgerø (H) var åpen for ideen, men også skeptisk.

– Jeg forstår veldig godt intensjonen bak forslaget, men samtidig er veldig mye uklart. Hvem skal ha ansvaret for eventuelle lekkasjer? Hva hvis huseieren selger huset? Hva om strømprisen blir veldig lav? Det er veldig mange potensielle komplikasjoner, påpekte Folgerø, og fikk full støtte fra Mette Vabø (V).

Talte mot, stemte for

Leif Arne Moi Nilsen (Frp) var enda mer skeptisk til at Stavanger kommune skulle involvere seg for å hjelpe huseiere til å få på plass solcelleanlegg.

– Ideen er god, men dette er ingen kommunal oppgave, men det kan være en veldig god forretningsidé for private selskaper, bemerket Moi Nilsen.

Moi Nilsen endte likevel opp med å stemme for Askelands forslag, som ble vedtatt enstemmig i utvalget.

[ Køhlerlåven bevares og fylles med beboere (RA +) ]

– Er noe vi ønsker

Leidulf Skjørestad, direktør for bymiljø og utbygging og dermed kommuneadministrasjonens representant i utvalget, var slett ikke avvisende til innspillet om modeller for å få flere solcelleanlegg på hustakene.

– Dette går rett inn i ånden av det vi forsøker å få til, har hatt høyttenkning om, snakker om og vurderer. Dette er noe vi ønsker, og vil se på, for å få gevinst både for det offentlige og private, bemerket Skjørestad, som likevel pekte på at regelverket per i dag kan gjøre denne typen ordninger vanskelige å innføre.

Stavanger kommune har for øvrig vært svært nær å innføre en kommunal støtteordning for solcelleanlegg i borettslag, men la gjennomføringen på is etter signaler om at Enova, det statlige organet for reduksjon av klimautslipp, arbeider med en tilsvarende, nasjonal løsning.

[ Huseiere i Stavanger kan få støtte til å skifte gamle vinduer ]