Politikerne har bestemt hvor Regnbueplassen i Stavanger skal være

Utvalg for miljø og utbygging pekte ut deler av Nytorget som Regnbueplassen under møtet onsdag ettermiddag.

– Dette er utrolig viktig, gitt det debattklimaet som er rundt skeive om dagen, og ikke minst med tanke på terroren i Oslo for snart et år siden. melder forslagsstiller Mette Vabø (V) overfor RA i etterkant av vedtaket, som de politiske partiene sto i lang kø for å være med på som forslagsstillere.

Full enighet

Det var et samlet politikerkorps som stemte for Nytorget som stedet for regnbueplassen.

Vedtaket inneholder også en del forutsetninger for hvordan plassen skal utformes:

Plassen utformes med et tydelig parkpreg med beplantning slik at det innbyr til å oppholde seg der.

Regnbueplassen etableres i tillegg med to benker og tydelig skilting.

Det etableres LED-belysning som har mulighet for å skifte farge til regnbuefarger.

Gangfeltene tilknyttet Nytorget males i regnbuefarger. Kommunedirektøren bes se til andre kommuner for hvordan dette er løst.

I tillegg etableres det en regnbueplass i mindre skala ved Rådhuset.

Det etableres satellitter i kommunedelene. Kommunedelsutvalgene velger selv hvor benkene skal plasseres og sitatene på disse.

