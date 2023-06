Siste: Slik skal gratis buss-billetten virke

Flertallspartiene fikk sterk kritikk da det viste seg at gratistilbudet for reiser med buss, tog og båt ble komplisert å gjennomføre. De 200 millioner kronene som var satt av ville kun holde i fem måneder, anslo kommunedirektøren i et notat som ble lagt fram i kommunalutvalget tirsdag 13. juni. Billettordningen var lite brukervennlig – og fra mindretallspartiene i Stavanger ble hele opplegget kalt et “mageplask”.

Både kommuneadministrasjonen og politikerne har jobbet på spreng de siste dagene fram mot mandagens kommunestyremøte, og i går kom et forbedret forslag fra kommunedirektøren.

* Billettordningen er kraftig forenklet. Det holder med en engangsregistrering. “Innbyggerne må registrere seg i kommunens “kollektiv-register og vil får tilgang til å bestille billett ved hjelp av mobilnummer og en kode på SMS. Billetten åpnes i Kolumbus sin billett-app. Billetten sendes automatisk til innbyggers mobil umiddelbart etter bestilling”, heter det i notatet. På denne måten unngås forsinkelser i utsendelse av billetten. Stavanger kommune blir fakturert hver måned.

* Gratisbilletter er ikke avhengige av mobiltelefon. Det skal bli mulig å bruke fysiske kort for å reise gratis.

En av forutsetningene for å få ordningen på plass er at fylkeskommunen – som eier Kolumbus – verken tjener eller taper på at Stavanger innfører gratis kollektivtrafikk for sine innbyggere.

Kommuneadministrasjonen har også regnet på varigheten av ordningen ut fra bevilgningene politikerne vil gå inn med. Gratisordningen kan vare i om lag 15 måneder hvis Stavanger-innbyggernes andel av Kolumbus sine billettinntekter er på 163,6 millioner kroner pr. år. Kostnadene vil naturligvis øke og gratisperioden kan reduseres hvis siddisene liker tilbudet så godt at ruteproduksjonen øker.

