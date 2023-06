Køhlerlåven bevares og fylles med beboere – se bildene

---

FAKTA

Køhlerlåven er bygd i 1876 av Wilhelm og Frida Hansen, opprinnelig en låve med fjøs til 100 kyr, to staller, gjødselkjeller og høyloft. Den ble regnet som den største låven på Vestlandet. Bygningen ble senere tilknyttet hermetikkproduksjon og kulturelle formål. Bygningen er regulert til bevaring. Låven står i dag tom og framstår som noe forfallen.

Bates plan er å bruke bygningen til boliger, samt andre funksjoner i kjelleren. Låven skal beholdes i samme størrelse som i dag. Fasaden endres noe og låven bygges om innvendig.

Utvalg for by- og samfunnsutvikling vedtok 27. april enstemmig en foreløpig godkjenning av planene ved å sende Bates forslag til detaljregulering på høring og til offentlig ettersyn.

Rett ved Frida Hansens hus, Bates nybygde boliger kalt Fridas Hage og parken mellom ligger den bevaringsverdige Køhlerlåven, som Bate er på vei til å bygge om til 16 boliger, mens bygningens særpreg skal tas vare på. Det er første gang Bate bygger om en verneverdig bygning til boliger.

– Da Bate bygde Fridas Hage ble det utrolig viktig å få hånd om hva som skulle skje i Køhlerlåven, for bruken ville få stor betydning for nabolaget i området, sier Merete Eik, administrerende direktør i boligbyggelaget.

Bate fikk opsjon på kjøp, og startet en prosess med regulering fra næring til bolig.

– Vi har hatt et svært positivt samarbeid med byantikvaren og den øvrige administrasjonen i kommunen, sier Eik.

Fridas Hage har en blanding av ulike boligstørrelser.

– Vi håper å få 16 småbarnsfamilier i boligene i Køhlerlåven, da vil vi få et flott nabolag med en miks av ulike beboere og ulike boligstørrelser, med en flott park beskyttet mellom bygningene, sier Eik.

Lekeplass og større grøntområder er også inne i planene.

Pionerprosjekt

Eik minner om at bærekraft er en viktig del av boligbyggelagets strategi, blant annet gjennom fondet Grønne Kroner og nabodelings-appen Heime hos Bate.

– Det er vel ikke noe som er mer bærekraftig enn å gjøre gamle bygg om til nye bygg. Her kan vi få en bygning til å vare i nye 200 år, sier Eik, som regner med at pionerprosjektet til Bate kan bli langt mer utbredt i årene framover.

– Utfordrende

– Det er alltid utfordrende å pusse opp gamle bygninger, og vi må jobbe mye og aktivt med rådgivere om tekniske løsninger. Boligene skal være etter dagens standard og krav, samtidig som vi bevarer sjelen i bygningen, sier Carl Inge Wathne, eiendomsdirektør i Bate.

Vinduer, dører og bueganger skal beholdes og setter store byggtekniske begrensninger, selv om Bate i samråd med Byantikvaren har aksept for skråvinduer i det som i tidligere tider var høyloft. Låvebrua skal beholdes og være inngang for noen av boligene. Rekkehusene blir anslagsvis mellom 100 og 120 kvadratmeter store.

– Vi kan ikke standardisere noe, og boligene vil bli unike, noe som kan gjøre dem enda mer attraktive for kjøpere. Prosjektet blir utfordrende, men kult, sier eiendomsdirektøren.

Slik er Køhlerlåven nå, og slik kan den bli.

Køhlerlåven, slik arkitektene ser for seg at bygningen vil bli. (Brandsberg-Dahls Arkitekter)





Svært mange godt voksne siddiser vil huske ungdomsklubben og diskoteket «Køhleren» i det som i gamle dager var gjødselkjeller. Bygningen er dessuten brukt til en rekke næringsformål. Det er ikke planlagt i detalj hva kjelleretasjen skal brukes til når Bate bygger om.





– Mest realistisk

– Jeg har stilt meg positiv til at Køhlerlåven kan omreguleres til boliger, ikke fordi dette er den ideelle bruken for en bygning av denne typen, men fordi det er den mest realistiske, framholdt byantikvar Hanne Windsholt i forkant av at byutviklingspolitikerne enstemmig sa ja til planene.

Byantikvaren peker på at bygningen har svært høy verdi som kulturminne. Ideelt sett burde den bevares uten bygningsmessige endringer og inngrep, men teglmurene har konstruktive skader og svekkelser, og det vil være kostbart og ressurskrevende å sette dette bygget i brukbar stand og bevare det for ettertiden.

– Blir bygget stående mye lengre uten at noe gjøres, kan det bli vanskelig å redde det, påpeker Windsholt.

Hun viser til at bruk til for eksempel bydelshus, klubbhus, forsamlingslokale eller galleri, som ikke kaster noe særlig av seg, er ikke realistisk. Bolig er det mest «innbringende» reguleringsformålet, og omregulering til bolig vil kunne sikre nok inntjening i prosjektet til at det blir gjennomført, framholder byantikvaren, som peker på at enkelte endringer er nødvendig for å kunne bruke låven som boliger.

– Byggherre og arkitekt har vært lydhøre i denne prosessen og har redusert disse endringene til et nivå som er til å leve med, melder Windsholt.





