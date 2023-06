Seilskutene kommer tilbake til Vågen

Sommeren 2026 blir Stavanger igjen vertshavn for The Tall Ships Races, som er det største arrangementet som avholdes i Rogaland, målt i antall publikummere. Det melder Stavanger kommune.

Arrangementet av stabelen onsdag 22. til lørdag 25. juli den sommeren.

– Jeg er sikker på at dette blir en stor begivenhet, med et program som vil treffe alt fra de yngste til de eldste og skape gode opplevelser. Og det skjer midt i hjertet av Stavanger, sier ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap)

Var vertshavn sist i 2018

Stavanger var sist vertshavn i 2018, og byen har tidligere hatt oppgaven i 1997, 2004 og 2011. Kommunen konkluderer med at de tidligere vertsbyerfaringene har vært svært vellykket, både sett fra de besøkende skipene sin side og for regionen.

– For en by som ligger ved havet, er det stor stas å bli tildelt dette arrangementet igjen. Skipsfart og seilskuter er en viktig del av byens historie og identitet, og vi har lange maritime tradisjoner. Det er spesielt kjekt at vi kan ta imot skuter fra hele verden for femte gang. Det passer dessuten godt at det skjer rett etter Stavangers 900-årsjubileum i 2025, sier Nessa Nordtun.

[ Slik blir Gladmat 2023: – Mye spennende som skjer ]

De mest spennende skutene

Knud Helge Robberstad er utpekt som prosjektleder for arrangementet i Stavanger kommune, og går inn i stillingen fra januar 2024. Han hadde også rollen i 2018, og er i dag rådgiver i næringsavdelingen i Stavanger kommune.

– Vi skal jobbe for å få de største og mest spennende skutene til Stavanger, og for å få et godt samarbeid med de andre vertsbyene. Og ikke minst skal vi jobbe for å gi ungdom fra regionen muligheten til å seile med. Det er ekstra kjekt at det denne gangen blir regatta både til og fra Stavanger. Det gir et spenningsmoment og tenner konkurranselysten på skutene, sier Robberstad.

Organisasjonen Sail Training International er overordnet arrangør av hele seilskipsregattaen. I 2026 starter The Tall Ships Races i danske Aarhus, før skutene seiler til Harlingen (Nederland), Antwerpen (Belgia), Stavanger og Aalborg (Danmark).

[ Kulturprisen: 85 prosent mannlige vinnere siden 1982... ]

---

The Tall Ships Races

* The Tall Ships Races er årlige, internasjonale regattaer som skal bidra til å utvikle og utdanne ungdom mellom 15-25 år gjennom seiltrening, uavhengig av nasjonalitet, kultur, religion, kjønn eller sosial bakgrunn.

* Minst halvparten av skutemannskapene må være i denne aldersgruppen.

* Stavanger har vært vertshavn for regattaen i 1997, 2004, 2011 og 2018, og skal på nytt være vertshavn i 2026.

---