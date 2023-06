Kommunen: – Ikke sløs med vannet

Vannforbruket i Stavanger kommune er 25 prosent høyere nå, enn på samme tid i fjor. Det er fremdeles nok vann i magasinene, men stort vannforbruk på samme tid kan likevel gi utfordringer med vannforsyningen. Trykket i kranen og dusjen kan blant annet gå ned. Noe som også går utover brannberedskapen, skriver Stavanger kommune på egne nettsider.

Derfor er oppfordringen fra kommunen klar: – Unngå sløsing med vannet.

– Det er spesielt på ettermiddagen og kvelden, når hager og gressplener vannes, at forbruket av vann er stort. Og når vi bruker store mengder vann samtidig, reduseres trykket, sier seksjonssjef for vann og avløp, Bjørn Zimmer Jacobsen, i Stavanger kommune.

Det er ikke et vanningsforbud i Stavanger akkurat nå, men kommunen forteller at de vurderer situasjonen fortløpende.

Ett av rådene fra Stavanger kommune er å vanne kun når det er nødvendig, i noen få minutter og når sola har gått ned – eller om morgenen.

Ikke vann når sola steiker

– Det er ikke så lurt å vanne i sola. Da fordamper mye av vannet. Og blomster kan til og med bli svidd om man vanner når det er sterk sol, sier Aina Hovden Lunde, natur- og friluftslivsrådgiver i Stavanger kommune.

Og for de som ikke nylig har sådd gress eller lagt ferdigplen, tåler gresset noen dager uten vann.

– Det kan være lurt å ikke klippe gresset så lavt, da tåler det bedre tørke. Gresset tåler også å bli litt gult, dersom du har en godt etablert plen. Da trekker røttene lenger ned i jorda og tåler tørke bedre, forteller Hovden Lunde.

– Det vil være gult i en periode, men plenen blir grønn igjen, fortsetter hun.

[ Glade, men nervøse: Folk spytter på vindu og river ned flagg ]

– Bruk kanne

– Og legg bort vannsprederen og bruk heller vannkannen. Da sikrer du at plantene får passe mengde vann og at du treffer jorda, og ikke bladene, noe som er bedre for plantene.

Det er Zimmer Jacobsen enig i.

– Da unngår vi også sløsing av vann.

Henter vann fra Store Stokkavatnet

Kommunen gjør selv grep. Det er mange flotte kommunale bed rundt i byen, som likevel trenger vann.

– Fra torsdag denne uken henter vi vann til vanning av blomster og nyplanta trær og busker i Store Stokkavatnet. Ellers begrenser vi vannforbruket der vi kan, sier seksjonssjef i drift utemiljø, Petter Mallberg Næsheim i Stavanger kommune.

[ Derfor stopper Statens vegvesen all kantslått ]