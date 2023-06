Eiganes får faste vikarer i hjemmesykepleien

---

FAKTA

Kommunestyret i Stavanger vedtok i desember en styrking av hjemmebaserte tjenester med 35 millioner kroner i Handlings- og økonomiplan 2023–2026.

«Flere som mottar hjemmebaserte tjenester opplever å møte altfor mange ulike ansatte i egne hjem. Dette skyldes blant annet stor bruk av kommersielle vikarbyråer», heter det i vedtaket.

Kommunedirektøren foreslår å innføre en prøveordning med en kommunal vikarordning i hjemmesykepleien, avdeling Eiganes, fra 1. august. Våren 2024 skal ordningen evaluere med tanke på gjennomføring for alle hjemmebaserte tjenester i Stavanger.

Eldrerådet behandlet saken onsdag, og støttet enstemmig Kommunedirektørens innstilling. Utvalg for helse og velferd behandler saken 13. juni.

---

Flertallspartiene i Stavanger har i budsjettene prioritert flere hele, faste stillinger for å redusere vikarbruken, både i hjemmesykepleien og på sykehjemmene.

Vikarordningen har som mål å forenkle vikarinnleien, redusere bruken av bemanningsbyråer, øke heltidsandelen, redusere bruk av overtid og lette arbeidsbelastningen i avdelingen, oppsummer kommuneadministrasjonen.

– Tryggheten for de eldre og kvaliteten på hjemmesykepleien er det viktigste med denne endringen. Bruken av vikarer fra kommersielle bemanningsbyråer fører til at pasientene møter stadig nye mennesker i hjemmene sine, og ingen liker å måtte forholde seg til nye personer hele tiden, sier Dag Mossige (Ap), leder i Utvalg for helse og velferd.

– Sunn fornuft

I budsjettene er 35 millioner kroner fordelt med 5 millioner kroner i 2023 og 10 millioner kroner de tre påfølgende årene. Samtidig er det lagt inn en årlig innsparing for bruk av vikarbyråer på 3 millioner kroner.

– Vi styrker tjenestene, og samtidig er dette også økonomisk sunn fornuft, vi sparer penger på dyre vikarbyråer. Vi kan dessuten tilby flere ansatte i faste 100 prosents stillinger med økte rettigheter og pensjonsordninger, sier utvalgslederen.

En arbeidsgruppe har anbefalt prøveprosjektet for pasienter på Eiganes.

– Det kan være fornuftig å begynne i Eiganes, som er den største avdelingen i de hjemmebaserte tjenester i Stavanger, sier Mossige.

– God prosess

I etterkant av det politiske prinsippvedtaket har en arbeidsgruppe bestående av blant andre representanter for Fagforbundet og Norsk Sykepleierforbund (NSF) deltatt i detaljplanleggingen helt fra starten.

– Vi har hatt en god prosess, og det kan være fornuftig å starte i én sone for å få se resultatet og gjennomgå det grundig, før det eventuelt rulles ut i andre avdelinger, sier Margrethe Reianes, hovedtillitsvalgt i NSF Stavanger.

Administrasjonen foreslår i prøveprosjektet å ansette én sykepleier og to helsefagarbeidere i 100 prosents stillinger fast på dagtid, og med vakter hver sjette helg.

– Det trengs ansatte som er fleksible, og som kan overta arbeidslisten til den personen som er syk, sier Reianes.

Sykepleierforbundet mener også at fast ansatte vikarer vil bety en heving av kvaliteten på de hjemmebaserte tjenestene.

– Vil kjenne pasientene

– De faste ansatte vil kjenne strukturen i kommunen, de vil vite hvor brukerne bor, de vil kjenne pasientene bedre, de vil være i fagmiljøet hver dag, og de vil raskere få økt kompetanse, sier Siri Rugland Ree, nestleder i NSF Rogaland.

Språkproblemer vil også bli mindre, siden vikarbyråene som leies inn til hjemmesykepleien i stor grad bemannes av personer uten nordisk språk som morsmål.

– Det er kjempeviktig for vikarene å beherske norsk for å fange opp alle pasienters behov. Manglende norskkunnskaper er enda mer utfordrende i hjemmesykepleien enn på sykehjemmene, for i hjemmesykepleien er man alene med pasienten, og risikoen for kommunikasjonssvikt er derfor mye høyere, sier Ree.

– Blir heiet på

De tillitsvalgte framholder også rekruttering og arbeidsmiljø som en viktig faktor når vikarer får fast ansettelse og full stilling.

– Man får en arbeidsgiver som satser på deg, som investerer i sine egne ansatte, man blir heiet på, det er ikke målbart økonomisk, men fast ansatte vil være mer dedikerte til arbeidsplassen sin, de får mer ansvar, kollegene vil kjenne nivået på kompetansen, og er det ikke behov for vikar den ene dagen, kan tiden brukes til å heve kompetanse, for man blir aldri utlært. Det er mye tryggere for alle hvis vi er en gjeng som kjenner hverandre. Det er krevende og stressende over tid å ikke vite og kjenne til hvem som er på jobb som vikar, spesielt for unge, gjerne nyutdannede ansatte, framholder Reianes og Ree.

NSF-representantene trekker også fram at bedre rammer for arbeidsmiljøet og mindre belastning for hver enkelt ansatt også kan slå ut direkte økonomisk.

– Vi er ganske sikre på at økt grunnbemanning vil få ned sykefraværet, det vil være kjempeviktig, for sykefravær koster kommunen mye penger, påpeker Ree.

Siri Rugland Ree (t.v.), nestleder i Norsk Sykepleierforbund Rogaland og Margrethe Reianes, hovedtillitsvalgt i Norsk Sykepleierforbund Stavanger (Stein Roger Fossmo)

