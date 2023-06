Stavanger: Høyere utgifter enn inntekter

Det skyldes blant annet økte utgifter knyttet til lønnsvekst, flyktninger, klima- og miljøtiltak og politiske saker. Samtidig er det forventet en økning i driftsinntektene på 258,5 millioner kroner, som blant annet skyldes økt integreringstilskudd og økning i frie inntekter, for å kompensere før økt pris og lønnsvekst.

Det kommer fram i tertialrapporten per 30. april i år, skriver Stavanger kommune på sin egen nettside.

Et tertial er et tredels år, fire måneder. Tertialrapporten viser hvordan kommunen ligger an med å nå målsettingene i budsjettet.

Stigende utgiftsnivå

Årets første tertialrapport viser et stigende utgiftsnivå uten tilsvarende økning i inntekter for året som kommer.

Norsk økonomi er presset, med høy pris- og lønnsvekst og en usikker rentevekst. Stavanger forventer økte driftsinntekter ved årets slutt på til sammen 258,5 millioner kroner. Dette skyldes blant annet økt integreringstilskudd og økning i frie inntekter, for å kompensere før økt pris- og lønnsvekst.

Samtidig viser prognosene at kommunen vil ha økte driftsutgifter på 393,7 millioner kroner ved slutten av året. Det skyldes blant annet økte utgifter til lønnsvekst, flyktninger, klima og miljøtiltak og politiske saker. I tillegg viser prognoser at pensjonsutgiftene de neste 7 årene vil øke vesentlig.

«Stavanger kommune må stadig tilpasse seg og styre i et landskap med skiftende og usikre forutsetninger. Betydelig lønns- og prisvekst og rentehevninger betyr høyere utgiftsvekst og mindre å rutte med framover», heter det i rapporten.

Årets første tertialrapport poengterer også at Stavanger kommune har en solid økonomi.

«Et økonomisk handlingsrom er avgjørende for å kunne opprettholde og videreutvikle tjenestetilbudet til kommunens innbyggere. Strategiske prioriteringer og nye måter å løse oppgavene på blir viktig på veien mot å bygge framtidens fellesskap».

Prognosen for disposisjonsfondet til Stavanger kommune er på 1,867 milliarder kroner for 2023. Av det er 1,457 milliarder kroner disponert, blant annet til framtidige pensjonsforpliktelser og flyktninger.

Det er fra disposisjonsfondet, kommunens «sparekonto» at flertallet i Stavanger vil hente minst 200 millioner kroner til å finansiere gratis kollektivtransport til sine innbyggere.

770 flyktninger

Ifølge FNs høykommissær for flyktninger, er nær 8,2 millioner ukrainske flyktninger registrert i Europa, inkludert Russland.

Stavanger er anmodet til å bosette 770 flyktninger fra Ukraina i løpet av 2023. Integrerings- og mangfoldsdirektoratets bosettingstall fra 10. mai viser at Stavanger så langt har bosatt 226 flyktninger.

«Vi lever i en tid med større usikkerhet enn på lenge. Krigen i Ukraina har drevet millioner av mennesker på flukt, og Stavanger kommune skal bosette 770 flyktninger i løpet av 2023. I tillegg til at vi fortsatt har ettervirkninger etter pandemien.

I første kvartal 2023 fikk Stavanger kommune 256 flere innbyggere. Dette er en økning på 0,2 prosent og samsvarer med forventningen i vedtatt budsjett.

Befolkningsveksten skyldes nettoinnflytting på 168 personer og et fødselsoverskudd på 88 personer. Fødselsoverskuddet i første kvartal i fjor var høyere enn i år. Bosetting av flyktninger kan påvirke den forventet befolkningsveksten.

