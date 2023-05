Gratis kollektivtransport: Uansvarlig, mener Høyre - Venstre er positive

Mandag kom flertallspartiene med en oppsiktsvekkende nyhet: Fra 1. juli blir kollektivtransport gratis for innbyggerne i Stavanger kommune.

Flertallspartiene i Stavanger: Arbeiderpartiet, Folkets Parti, MDG, Rødt, Senterpartiet og SV er enige om at Stavanger som første store norske by skal fullfinansiere kollektivtrafikken på vegne av egne innbyggere. Målet er at det skal sørge for at færre kjører bil, og flere reiser kollektivt.

Flertallspartienes foreløpige beregninger er at dette kommer til koste Stavanger kommune 200 millioner kroner årlig. Dette er Stavangers andel av billettinntektene til Kolumbus, ifølge Ap.

Forslaget som skal behandles i kommunestyret før sommerferien.

Høyre: – Uansvarlig

Høyres ordførerkandidat i Stavanger, Sissel Knutsen Hegdal, er skeptisk. Og bekymret over forsalget om at buss, tog og ferjer for folk bosatt i Stavanger skal bli gratis.

– Det er bekymrende at det kommer en slik beslutning uten at kommunedirektøren har utredet den fulle konsekvensen. 200 millioner kroner et betydelig beløp i dagens situasjon med høy prisvekst og renteøkning. Hva er totalkostnaden her? At man ikke vet det, bekymrer meg skikkelig, sier Knutsen Hegdal og legger til:

– Ap lovet billigere kollektivtransport i 2014. Da var den estimerte kostnaden 250 millioner kroner. Nå er alt gratis for 200 millioner?

Høyre-toppen stusser også over at Stavanger kommune skal påta seg ansvaret for kollektivtransporten. Noe som er fylkeskommunens oppgave.

Det er selskapet Kolumbus som driver kollektivtrafikken i Stavanger-regionen – og det er Rogaland fylkeskommune, og ikke Stavanger kommune, som har det politiske og økonomiske ansvaret for kollektivtrafikken.

– Her påtar kommunen seg ansvaret for for noe som er fylkeskommunen sitt bord. Stavanger skal ta på seg en noe som ikke er en kommunal oppgave, sier Hegdal Knutsen, som heller vil prioritere områdene som faktisk kommunen har ansvaret for.

Vil prioritere annerledes

– Bedre barnehager, bedre skoler, bedre eldreomsorg, demenslandsby. Vi må ikke havne bakpå når det gjelder å opprettholde gode kommunale tjenester. Vi må sikre at vi ikke kommer i skvis. 200 millioner er mye penger, sier Knutsen Hegdal.

Pengene hentes fra Stavanger kommunes «sparekonto», disposisjonsfondet. Her er det to milliarder kroner. Halvparten er bundet opp mot pensjon. Én milliard er frie midler.

– Flertallspartiene har allerede gitt gratis SFO til førsteklassinger. Bare dette koster 40–50 millioner kroner. De skal rulle ut enda mer gratis skolemat, tanntilbud og de ønsker sekstimersdag. Hvordan skal vi opprettholde det gode tjenestetilbudet, spør Høyres ordførerkandidat.

– Kommer Høyre til å fjerne gratis kollektivtransport dersom dere kommer i posisjon etter høstens valg?

– Nå må vi først sette oss skikkelig inn i saken, så må vi diskutere med de andre mindretallspartiene og vi må se på hva tertialrapporten sier. Det jeg kan si allerede nå er at det ikke ligger 200 millioner kroner i økte kostnader for å dekke gratis kollektivtransport. Vi må heller prioritere skole, barnehage og eldreomsorg, svarer Knutsen Hegdal.

Vi må heller se på hvor skoen trykker mest for folk og familier som sliter. Det er også mange i næringslivet som sliter. — Sissel Knutsen Hegdal, ordførerkandidat for Høyre i Stavanger

Hun sier Høyre både er for universelle ordninger og målrettede tiltak for å bedre folks liv og bekjempe fattigdom og forskjeller i samfunnet.

– Bussen kan jeg betale for selv. Rogaland har allerede blant de laveste prisene på månedskort, 650 kroner. Det innbyggerne etterlyser på kollektivtransport er først og fremst bedre rutenett og økt frekvens der de bor og dit de skal reise.

– Vi må heller se på hvor skoen trykker mest for folk og familier som sliter. Det er også mange i næringslivet som sliter, sier Knutsen Hegdal.

Mette Vabø i Venstre er positiv til gratis kollektivtransport, og vil støtte forslaget. Sissel Knutsen Hegdal i Høyre kaller forsalget for uansvarlig. (Kathinka Skott Hansen)

Venstre: – Positive

Venstres ordførerkandidat, Mette Vabø, er positiv til gratis kollektivtransport og vil stemme for forslaget i kommunestyret.

– Venstre er kjempepositive til å gi alle innbyggere gratis kollektivtransport. Jeg håper det er noe nabokommunene vil være med på, sier Vabø til RA.

Venstre er positive, men så er det også noen ubesvarte spørsmål her, mener Vabø.

– Hvordan skal man kontrollere hvem som skal reise gratis og ikke. Hvilke kommuner får stavangerfolk lov til å reise gratis til? Folk bor gjerne i Sandnes og jobber i Stavanger. Og hvordan skal man bevise at man bor i Stavanger? Vi er jo ett bo- og arbeidsmarked. Det beste ville vært om alle kommunene på Nord-Jæren var med på dette, sier Vabø, som håper flertallspartiene har koordinert forslaget med Kolumbus.

– 1. juli kommer fort. De har ikke lang tid til å finne ut hvordan dette skal løses, sier Vabø.

Hun synes forslaget er valgflesk.

– Men et godt valgflesk, som kommer innbyggerne til gode, sier hun.

– Frister det Venstre å bytte «side» i stavangerpolitikken?

– Flertallet har ikke tatt oss med i dialogen om dette, svarer Venstre-toppen.

Ap: Derfor blir det gratis

Gruppeleder i Stavanger Ap, Dag Mossige, forklarer hvorfor det blir gratis å reise kollektivt dersom man bor i Stavanger.

– Vi har snakket om dette lenge. Vi har overskudd i kommuneøkonomien. Grunnen til overskuddet er gode skatteinntekter. Folk har gode jobber. Næringslivet går som det griner. Disposisjonsfondet, «sparekontoen» til kommunen er fylt opp. Det er på tide å gi innbyggerne noe tilbake. Jeg håper folk setter pris på dette, sier Mossige, som oppfordrer alle til å prøve busstilbudet.

– Det bedre enn mange er klar over, sier han.

Gratis kollektivtransport handler om flere ting, poengterer Mossige:

– Klima. Vi skal redusere biltrafikken på veiene. Vi må nå nullvekstmålet, ellers kommer rushtidsavgiften tilbake. Det handler også om å gi en håndsrekning til folk som har det tøft økonomisk.

Mossige er ikke redd for å tømme sparekontoen til kommunen, eller bruke for mye av fondet som skal sikre kommunen i krisetider.

Dag Mossige, gruppeleder i Stavanger Ap, sier at sparekontoen til kommunen er rekordstor og at det er på tide at innbyggerne i Stavanger får noe igjen. (Mari Wigdel)

Bufferkontoen er enorm. Det er på tide at innbyggerne får noe igjen. — Dag Mossige, gruppeleder Stavanger Ap

– «Sparekontoen» er rekordstor

– Fondet er rekordstort. Kommune har hatt nøktern pengebruk. Bufferkontoen er enorm. Det er på tide at innbyggerne får noe igjen, sier han.

Mossige frykter heller ikke at kostnaden skal bli høyere enn 200 millioner kroner.

– Er forslaget et desperat forsøk på å vinne velgere før valget i september?

– Vi gikk til valg på enten gratis buss eller reduserte priser på kollektivtransport. Det vi gjør er å levere på det vi ble valgt inn for, svarer Mossige.

Han vet ikke om et annet flertall etter høstens valg vil stryke ordningen.

– Jeg håper at Høyre ser at dette også er et godt klimagrep og at også de vil omfavne det.

Hvordan man skal kontrollere ordningen er uvisst.

– Folk må være i stand til å vise at de er bosatt i Stavanger. Kanskje det kan være via en app-løsning, eller «Min side» på Stavanger kommune. Akkurat hvordan får vi komme tilbake til. Vi har vært i kontakt med fagfolk, som sier at dette er fullt mulig, sier Mossige.

Myrhol: – Håper andre følger etter

Frode Myrhol i Folkets parti FNB sier gratis kollektivtransport er viktig for å hindre innføring av rushtidsavgift.

– Klarer vi ikke å opprettholde nullvekstmålet, vil staten fjerne 50 millioner kroner i året som vi får for å ikke ha rushtidsavgift, sier han.

Myrhol har tidligere løftet fram gratis kollektivtransport. Nå håper han resten av fylket ser til Stavanger.

– Det vi gjør for innbyggerne i Stavanger nå, mener jeg fylkeskommunen hadde klart å gjøre for hele Nord-Jæren. Nå er det opp til de andre kommunene å slenge seg på, selv om jeg tviler på det. Det er også et håp om at staten synes dette er spennende, og kommer med penger, sier Myrhol.