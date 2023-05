Pasha har åpnet igjen: – Enormt trykk

– Det verste var hvor lang tid det tok til å tørke. Vi må vente nesten to måneder på at alt skulle være tørt, forteller Eray Kaya, personal- og restaurantansvarlig for Pasha i Stavanger og Sandnes.

En natt i februar fikk plutselig restauranteieren beskjed om at noe var galt i Pasha-restauranten i Verksgata. Alarmen gikk. Vannlekkasje. Vannet kom fra et annet sted i bygningen, som blant annet huser et leilighetshotell.

Vannet kom først inn gjennom taket på kjøkkenet. Taket revnet. Så rant det utover andre deler i taket og utover gulvet på restauranten.

– Vannet sto sikkert fem centimeter. Ødeleggelsene var størst på kjøkkenet, forteller Kaya.

Tre måneder senere har restauranten åpnet dørene igjen. Før reåpningen 15. mai, var det mye som skulle fikses. Tak, vegger, kjøkken, lister.

– Vi åpnet mandag 15. mai. Planen var å kunne åpne før 17. mai. Vi er fornøyd med at vi klarte det, sier restauranteier Özcan Akbas.

Akbas forteller at trykket av enormt på åpningsdagen.

– Det var mange som var veldig glade for at vi endelig har åpnet i Stavanger igjen. Våre faste gjester har vært veldig tålmodige, forteller han.

– Folk ringte hver dag

Kaya sier det har vært mange kjente fjes i restauranten denne uken.

– Da vi måtte stenge var det folk som ringte hver dag og spurte når vi skulle åpne. Hver dag. Vi måtte ta med telefonen til den nyåpnede restauranten i Sandnes – som åpnet en uke før lekkasje. Heldigvis kunne vi be gjestene om å komme til Sandnes. Det var godt å kunne tilby noe, sier Kaya.

Han sier Pasha har mange faste kunder.

– Jeg tror vi kjenner de fleste. Mange kjenner vi så godt at vi vet hva de skal ha når de kommer, sier Kaya.

Maten, menyen, er den samme.

– Tyrkisk grillmat. Det er noe mange setter stor pris på. Jeg gleder meg til 17. mai, da er det ofte kø ut på gaten, sier han.

[ Flere er positive til organdonasjon: – Viktig å ta samtalen med de nærmeste ]

– Ikke økonomisk skadelidende

Restauranteierne forteller at de ikke ble hardt økonomisk rammet av vannlekkasje. Forsikringen dekket både skader og estimert inntekt. De ansatte fikk jobbe i den da nyåpnede restauranten i Langgata i Sandnes.

– Noen av kokkene reiste også på en lengre ferie til Tyrkia. Det ordner seg, forklarer Kaya.

Pasha-restauranten i Verksgata åpnet i 2017. Februar 2023 åpnet de sin andre restaurant i Langgata i Sandnes. I april skrev Sandnesposten at begge restaurantene er lagt ut på salg. Eierne har overfor RA fortalt at restaurantene leverer gode resultater, og at det ikke er økonomien som gjør at de vil selge.

[ Vil ikke nekte kjøtt til barn og unge ]

Said Akmese, Eray Kaya, Murat Calik og Hashmat Barekzai er glade for at kjøkkenet nå er fikset opp igjen. Det var nettopp kjøkkenet som fikk størst skade da det var vannlekkasje i etasjen over i midten av februar i år. (Arne Birkemo)