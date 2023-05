Rykket ut etter melding om full fyr i enebolig

Nødetatene meldte om brann i en bolig i Sigrid Undsets gate på Tjensvoll i Stavanger torsdag formiddag.

Brannen, som oppsto i en enebolig, ble varslet klokken 12.15 og det ble meldt om full overtenning og spredningsfare.

Naboer ble bedt om å lukke vinduer og holde seg inne på grunn av kraftig røykutvikling. Brannen oppsto i en enebolig i tettbygd strøk.

Politiet varslet først at flere hus trolig måtte evakueres i nabolaget, men etter hvert som brannen kom under kontroll gikk man bort fra dette.

Ingen personer i huset

Det var også i en periode usikkert om det var personer inne i huset som brant.

Men like før klokken 13.00 bekrefter operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt at huset er gjennomsøkt og at det ikke befinner seg folk i det.

– Brannvesenet har nå gjennomsøkt huset. Ingen personer inne. Det brenner fremdeles, men det er ikke lenger spredningsfare, opplyser operasjonsleder.

