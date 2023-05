Maritimt museum skal rustes kraftig opp

Formannskapet vedtok nylig enstemmig å gå for den mest omfattende, og dermed dyreste, rehabiliteringen av museet ved Vågen, av de fire alternativene som eksterne konsulenter har vurdert. Rundt 130 millioner kroner er prislappen for å gjøre museet best mulig rustet for framtiden.

– Veldig glade

– Pengene er ikke på bordet ennå, men nå skal det svært mye til at dette ikke kommer på plass. Det er et langt lerret som er bleket. Vi har vært veldig tålmodige, og nå er vi veldig, veldig glade. Snart blir Stavanger maritime museum et større kraftsenter i Vågen, sier Anne Tove Austbø, som er fagansvarlig på museet.

Sammen med avdelingsdirektør Inge Eikeland og salgsleder Ann Christin H. Braadland kunne hun torsdag ettermiddag konstatere at eksterne konsulenter, Byantikvaren, kommunens administrasjon og politikerne er enige: Stavanger maritime museum får en totalrenovering av alle bygningene i anlegget.

Mer tilgjengelig

– Det er i løpet av vinteren gjort en kjempejobb med å kartlegge muligheter, og vi var veldig glade for at de eksterne konsulentene landet på det som vi også ønsker, en full renovering av hele komplekset, sier Eikeland.

Snart skal taket i Strandkaien 22 bli som opprinnelig, høyere og med spissere vinkel. Portrommet, bakgården, åpnes for allmennheten, det installeres heis, arealene til formidling og aktiviteter blir større og bedre og arbeidsforholdene blir bedre.

Sjøhuset Strandkaien 22 ca. 1910. Kaier og vei er ennå ikke bygget. (Fotograf: Carl J. Jacobsen/Stavanger byarkiv.)

Fronten på Stavanger maritime museum slik den ser ut i dag. (Stein Roger Fossmo)

Stavanger-historie

De bevaringsverdige bygningene, seks i alt, er oppført i perioden fra rundt 1720 til rundt 1840. De ble kjøpt av Stavanger kommune i 2008. Museet stab er plassert blant skjeve gulv og vegger, og der takhøyden bokstavelig talt ikke alltid er stor. Det er stort behov for omfattende vedlikehold.

– Bygningene har en kjerne fra 1700-tallet, dette er noe av det eldste vi har i sentrum av Stavanger, sier Austbø, som trekker fram at de ulike bygningene i de tre bygårdene, både sjøhus og bolig- og handelshus, sammen med terrassehagene, gateløp og bakgård samlet sett forteller viktig historie.

– Sjøhuset her lå helt i sjøkanten, mens alt folkelivet foregikk i bakgatene. Det er en stor by- og havneutviklingshistorie som ligger i anlegget og bygningene i seg selv. Jeg tror byens befolkning kommer til å få noen aha-opplevelser når vi får rullet ut denne fortellingen, sier Austbø.

Museet har på plass modell av planlagt restaurering med nytt tak nede i hjørnet, foran et fargelagt fotografi fra brannen i taket i 1953. (Stein Roger Fossmo)

Nye oppgaver

Større rom gir museet muligheter til å vokse og ivareta nye oppgaver.

– Vi vil få større arealer til formidling og aktiviteter, ikke minst til barn og unge. Det at vi får skinne og framstå mer attraktive, vil gi mer aktivitet, sier Austbø.

Hun peker på at et maritimt museum skal formidle også mer enn den stolte sjøfartshistorien.

– Mye av oppmerksomheten i sjøfartsmuseer har vært på skipene, mannskapene og rederne. Sild, seil og skuter skal alltid være med oss, men vi skal også fornye oss og trekke inn andre perspektiver, sier Austbø.

– Dessuten: Stavanger er fortsatt én av Norges største havnebyer, vi er veldig opptatt av at identiteten som havneby skal bevares. Stavanger maritime museum er en viktig brikke i det, supplerer Eikeland.

Bedre lokaler og utstillinger kan også øke publikumstallene og dermed inntjeningen.

– Vi har den beste lokasjonen av alle museene. Med bedre lokaler kan vi skape litt mer liv på denne siden av Vågen og få større rom til formidling, som igjen vil trekke flere til museet, sier Braadland.

– Vi har overfor kommunen løftet fram at dette kan bli den nye «Bryggen i Bergen», sier Eikeland.

Unikt

Byantikvaren i Stavanger, Hanne Windsholt, understreker sterkt betydningen av å ta vare på anlegget ved Vågen og bruke det til nettopp maritimt museum også i framtiden.

– Museumsanlegget (tre bygårder med hager) har svært høy kulturhistorisk verdi. Det er faktisk ikke noen overdrivelse å kalle dem unike, og de bør bevares så godt som mulig for kommende generasjoner. Fortsatt museumsdrift i hele anlegget gir den beste muligheten for bevaring og formidling av bygningene, fastslår hun i en oppsummering.

– Den beste garantisten for at de bygningene blir tatt vare på er at vi er her vi er. Det har politikerne vært enig i, og det er vi veldig glade for. Vi gleder oss til å utvikle dette området. Vi kan gi et veldig mye bedre tilbud til publikum, både internasjonale turister og lokalbefolkningen.

Inge Eikeland, Ann Christin H. Braadland og Anne Tove Austbø ved modellen av sjøhus, bygårder, bakgård og terassehager ved Stavanger Maritime Museum. (Stein Roger Fossmo)

