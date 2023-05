Løper runder rundt Vannassen for Mental Helse

– Er du klar for en runde til?

Pappa Kim Hovland spør sønnen Jesper Nøstvold Hovland på fem år.

Femåringen forteller at han har ingen problemer med flere runder.

– Jeg kom hjem fra offshore i går. To uker på rumpa på kontoret. Dette var nødvendig, men jeg kjenner at jeg ikke er helt i toppform, sier pappa Kim.

Han var med på Vannassen rundt i fjor også.

– Vi løper for en god sak. Det er veldig kjekt, sier Hovland, før de tar en runde til.

– Minst 40.000 kroner

Lørdag ble altså Vannassen rundt arrangert for tredje gang. Det som startet som en kompisgreie under koronapandemien, ser ut til å ha blitt en årlig event. Opplegget er enkelt. Du løper, går eller triller rundt Vannassen og vippser 20 kroner per runde til organisasjonen Mental Helse.

Anders Idsø blir regnet som grunnleggeren av løpet.

– Første gang var vi rundt 15–20 stykker. Vi fant jo ut at det var en enkel og flott måte å samle inn penger på. I fjor gjorde vi en større greie ut av det. Og det kom mange folk. Vi samlet inn 30.000 kroner til Mental Helse. I år tror jeg vi kommer til å få inn minst 40.000 kroner, sier Idsø til RA.

[ Dette skal skje med Vannassen: Demningene holder ikke mål ]

Anders Idsø er én av kompisene som startet Vannassen rundt for tre år siden, under koronapandemien. I fjor samlet løpet inn 30.000 kroner til Mental Helse. Idsø satser på å minst få inn 40.000 kroner i år. (Arne Birkemo)

I dag er det flere hundre personer som er med og løper.

Coop har kommet inn på sponsorsiden med mat.

– Maten, drikke, alt, er gratis, men vi oppfordrer jo folk til å vippse det beløpet de ønsker til Mental Helse, forteller Idsø.

– Psykisk helse er viktig

Pengene har gått til Mental Helse siden starten.

– Og det kommer pengene til å gjøre framover også. Psykisk helse er en kjempeviktig sak. En sak alle kan relatere til. Det gjelder alle, enten det er en selv eller noen man kjenner som har det tøft psykisk, sier Idsø, som håper arrangementet bare kan bli større de kommende årene.

– Vannassen rundt er en flott greie. Det er sosialt, man treffer folk. Det er en grunn til å komme seg ut og trimme litt – og ikke minst støtte en god sak, sier Idsø.

Matteltet var satt opp ved lekeapparat-området. Noen løp, noen gikk, noen snakket og noen kjørte ponnivogn som Terapiponni hadde tatt med seg.

Brødrene Liam (3) og Alfred Krohn Wildhagen (5) fikk en runde med ponnien. Da fikk foreldrene Anne Beth Krohn og Niklas Wildhagen en pause fra løpingen.

– Vi har foreløpig bare hatt en runde. Guttene var med. Kjekt å kunne løpe sammen. Liam på tre hadde en løpesykkel, men Alfred jogget. de var flinke, forteller mamma Anne Beth.

– Det er kjekt å komme seg ut, gjøre noe sammen og samtidig støtte en god sak, sier hun.

[ På disse stedene blir det skrevet ut flest parkeringsbøter ]

Liam Krohn Wildhagen (3), Alfred Krohn Wildhagen og Jesper Nøstvold Hovland koste seg i vogna til terapiponnien fra Terapiponni og Ulrikke Lindal. (Arne Birkemo)

Anne Beth Krohn og Niklas Wildhagen sammen med sønnene Liam og Alfred. Familien løp noen runder sammen. - Kjekt å komme seg ut og støtte en god sak, sier Anne Beth. (Arne Birkemo)