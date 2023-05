Vedtok varmepumper i Stavangers kommunale boliger

Utvalg for helse og velferd (UHV) hadde tirsdag en ny runde om støtte til varmepumper for personer med lav inntekt i Stavanger, og samtlige politiske partier stemte for kommunedirektørens forslag, som skal til endelig godkjenning i formannskapet 1. juni.

Politikere har satt av 10 millioner kroner i støtte til varmepumper for boligeiere med lav inntekt, etter søknad, men det viste seg at mange ikke fylte kriteriene. Av de totalt 416 personer som bor i selveid bolig i Stavanger og som i 2021 og 2022 mottok bostøtte fra Husbanken, hadde kommunen ved søknadsfristens utløp 31. mars fått 92 søknader fra personer som fylte kriteriene. De får inntil 15.000 kroner hver i støtte. Da gjenstår 8,5 millioner kroner som ikke er brukt eller satt av til formålet, og Kommunedirektøren foreslo å bruke pengene til å installere varmepumper i kommunale boliger.

– Bedre inneklima

Det var politikerne enige i.

– Dette vil komme beboerne til gode i form av bedre inneklima og lavere energiforbruk, og dermed bedre økonomi, sier leder i UHV, Dag Mossige (Ap).

Han håper og regner med enstemmig støtte også når formannskapet behandler saken 1. juni, og regner med at varmepumpene kan bli montert i boliger som er egnet for det i løpet av høsten.

[ Stavanger: Støtte til huseiere for å skifte gamle vinduer (RA +) ]

– Ordningen kan komme i gang raskt, og monteringen er arbeid som kommunen kan utføre i egen regi. Det er all grunn til å tro at varmepumper vil være på plass før kuldeperiodene kommer til høsten, sier Mossige.

Det pekes for øvrig i administrasjonens saksutredning at kommunale utleieboliger tildeles personer som er sosialt og økonomisk vanskeligstilte, som har bodd i kommunen i minst to år, og ikke har tilstrekkelig inntekt og formue til å skaffe og beholde en bolig som egner seg for husstanden. Innenfor begrepet «sosialt vanskeligstilt» ligger både somatiske og mer psykososiale problemer. Eksempler er betydelige fysiske funksjonsnedsettelser og andre somatiske helseproblemer, diagnoser innenfor psykisk helse og rus, eller problemer knyttet til vanskelige oppvekstkår og familiekonflikter.

– Stor betydning

[ Derfor var han på spasertur-date med Stavanger-ordføreren (RA +) ]

– Ved å installere varmepumper i de kommunale utleieboligene er vi sikre på at tiltaket når en innbyggergruppe som har et dokumentert behov for bistand til bolig. Reduserte strømkostnader vil være av stor betydning for denne gruppen, heter det i saksdokumentene signert kommunedirektør Per Kristian Vareide og direktør Eli Karin Fosse i Helse og velferd.

[ Huseiere med lav inntekt fikk støtte til varmepumper ]

[ Varmepumpe i kommunale hus: – Tiltaket når gruppe med dokumentert behov ]

---

FAKTA

Utvalg for helse og velferd vedtok tirsdag å installere luft-til-luft-varmepumpe i egnede kommunale utleieboliger. Virksomhetsområdene Bymiljø og utbygging og Helse og velferd i Stavanger kommune skal samarbeide om å finne ut hvilke boliger og hvilke beboere som har størst nytte av tiltaket.