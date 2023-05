«Medstraum» nominert til EU-pris: – Utrolig stolte

Utslippsfrie og Kolumbus-eide «MS Medstraum» er blant finalistene til å vinne European Sustainable Energy Awards 2023, skriver Rogaland fylkeskommune i en pressemelding.

– Vi er utrolig stolte av fartøyet vårt, og vi er utrolig stolte av å være blant de få finalistene som kan vinne denne prestisjetunge prisen. Vi tyvstartet på fremtiden da vi satte «Medstraum» inn i ordinær rutedrift for Kolumbus i høst. Vi satte en ny standard for grønnere høyhastighetstransport til sjøs. Akkurat nå ser hele den maritime verden til Norge – og til Stavanger-regionen, sier fylkesordfører Marianne Chesak.

EU-finansiert

Chesak er gudmoren til MS «Medstraum». Både Kolumbus og Rogaland fylkeskommune er blant de 14 partnerne bak det EU-finansierte TrAM-prosjektet som har utviklet nullutslippsfartøyet. European Sustainable Energy Awards (EUSEW Awards) løfter fram de fremste europeiske satsingene innen energieffektivisering og fornybar energi.

«Medstraum» har vært i rutedrift for rederiet og mobilitetsselskapet Kolumbus siden september i fjor.

– Viktigste

– Vi er avhengige av hurtigbåter i Norge, men selv om vi bare hadde et par hurtigbåter i drift før vi fikk «Medstraum», stod sjøtransport for hele 56 prosent av utslippene fra transport i regionen vår. Med «Medstraum» på sjøen, i daglig og utslippsfri drift, har vi tatt viktige skritt mot målet vårt om å bli klimanøytrale innen 2030, sier daglig leder i Kolumbus, Edith Nøkling, i pressemeldingen.

Hurtigbåten er skreddersydd for å være så energieffektiv som mulig. Ved å ta i bruk aluminium med lav vekt, er «Medstraum» vesentlig lettere en tradisjonelle hurtigbåter. Nytt skrog og nytt fremdriftssystem har sørget for at hurtigbåten har vært oppe i hastigheter over 29 knop – utelukkende med fornybar strøm som drivstoff.