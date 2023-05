I Houston for 50. gang: Kjemper for å opprettholde vennskapsbåndet

For 50. gang var Stavanger kommune til stede på OTC (Offshore Technology Conference) i Houston – en av verdens største møteplasser for energibransjen.

I 40 år har Stavanger vært vennskapsby med Houston og Galveston. Den amerikanske energihovedstaden, som huser rundt 6000 nordmenn, er veldig sentral for all energiutvikling i USA – ikke bare olje og gass – også fornybart.

I oktober 2022 meldte Utenriksdepartementet at det norske generalkonsulatet i Houston nedlegges. 31. juli lukker konsul Hilde Skorpen døren for siste gang. Norge har hatt konsulat i Houston siden 1977.

Stavanger kommune og Næringsforeningen i Stavanger-regionen jobber nå med en plan for å sikre kontinuitet i samarbeidet mellom byene.

– Andre trapper opp, vi trapper ned

– Andre nordiske land trapper opp tilstedeværelsen i Houston, mens Norge trapper ned. Det er synd. Det må komme en erstatning. Det er enormt viktig å opprettholde kontakten, spesielt for næringslivet i Stavanger-regionen, sier varaordfører i Stavanger, Dagny S. Hausken (Sp) til RA.

Hun ledet delegasjonen, som også besto av politikerne Arnt Heikki Steinbakk (Ap) og Frode Myrhol (Folkets parti), i tillegg til representanter fra kommunens næringsavdeling og Næringsforeningen i Stavanger-regionen. Delegasjonen kom hjem søndag.

– Vi fra Stavanger ble svært godt mottatt, både av næringslivet, av nordmenn som bor og jobber der, samt andre aktører vi møtte som har interesser i begge land, sier varaordfører Hausken.

Det er mange norske interessert å ta vare på i Houston. Fra venstre: Frode Myrhol (Frp), Stig Ovar Keller, Arnt-Heikki Steinbakk (Ap), Erik Dokka Haug og varaordfører i Stavanger Dagny S. Hausken (Sp). (Stavanger kommune)

Bekymringen har vært stor etter at Utenriksdepartementet besluttet å nedlegge konsulatet. Stavanger kommune har sendt protestbrev. Vedtaket kan trolig ikke omgjøres. Derfor ses det på nye muligheter.

– Kommuneutvalget har bedt kommunedirektøren komme med en sak som går på hva Stavanger kommune kan bidra med og hva vi kan gjøre.

Stavanger-regionen har allerede et europakontor i Brussel. Om det blir en lignende løsning i Houston er usikkert.

– Det kan selvsagt være en løsning med et spleiselag som Brussel-kontoret. Det er også en idé å styrke Innovasjon Norge sin tilstedeværelse i Houston.

– Vi har en felles historie, samtidig som vi deler mange av de mulighetene og utfordringene for framtiden, poengterer varaordføreren.

Stavanger har lange tradisjoner for samarbeid med byen. Ikke bare innen energi, men også når det gjelder medisin, forskning og utdanning.

Vurderer eksiterende organisasjoner

Inger Tone Ødegård, strategidirektør i Næringsforeningen i Stavanger, var også en del av delegasjonen fra Stavanger.

Hun er klar på at det er umulig å få omgjort vedtaket om nedleggelse, og mener man må se på nye muligheter.

– Det er mange eksiterende organisasjoner i Houston. Nå må vi kartlegge og de på hva som er mulig å få til. Innovasjon Norge er der. NACC Houston (Norwegian American Chamber of Commerce) er en søsterorganisasjon til oss i Næringsforeningen, som har mange arrangementer og kobler norske og amerikanske bedrifter. Sjømannskirken har også vært en samlingsplass. Selv om konsulatet legges ned, er fortsatt forretningsnettverket der. Vi er veldig gira på å finne nye løsninger, sier Ødegård.

Generalkonsul Hilde Skorpen sier dørene låses for siste gang 31. juli.

– Utenriksministeren har vist til ved flere anledninger at det legge ned fordi man trenger å styrke Norges nærvær i Europa. Det er i lys av krigen i Ukraina, forteller Skorpen på telefon til RA.

Generalkonsulen håper forbindelsen opprettholdes

Generalkonsulen sier hun håper Stavanger-regionen opprettholde og videreutviklet vennskapsbåndene til Houston og Galveston.

– Når Houston er senteret for alt som har med energi å gjøre er det viktig for Stavanger å være til stede her. Houston har tette forbindelser til både Stavanger og ONS, sier generalkonsulen.

Varaordfører Dagny S. Hausken og generalkonsul i Houston, Hilde Skorpen. Generalkonsulatet stenger ned 31. juli i år. (Stavanger kommune)

Hun sier å koble næringslivet er én ting. En annen viktig del er de menneskelige båndene.

– Det er titusenvis av nordmenn fra Stavanger som har bodd og jobbet i Houston, men det er også mange amerikanere som har bodd i Stavanger. Jeg har møtte amerikanere som har gått på videregående i Stavanger og som har reunion i Texas. Det menneskelige er kjempeviktig, sier Skorpen.

Den norske paviljongen på OTC, som ble organisert av Innovasjon Norge, besto av 36 bedrifter, hvorav rundt en tredjedel hører hjemme i Rogaland.

Generalkonsulen sier varaordføreren var svært aktiv under Texas-oppholdet.

– Hausken var med på en rekke arrangementet, møtte mange aktører og holdt taler. Hennes tilstedeværelse ble satt stor pris på at norske aktører som opererer i Texas. Det viser betydningen av å være til stede, avslutter Skorpen.

