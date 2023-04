Kai Blom Stene er død

Kai Blom Stene døde natt til 19. april etter å ha fått påvist kreft i januar 2020, skriver kona Hege Benedicte Blom Stene på Facebook.

Sosionomen fra Brusand var en ildsjel på mange plan, og lenge før bildeling kom på moten var Stene en engasjert daglig leder i Stavanger Transportkollektiv.

I 2004 avdekket RA en lang rekke overgrep mot barnevernsbarn på Waisen. Både bystyret i Stavanger og Rogaland fylkeskommune var raske til å innrømme ansvar, men Stene var en av de viktigste pådriverne for å få i gang en gransking og oppreisning for de mange ofrene for svikt i offentlig omsorg. Ofrene fikk opp til 725.000 kroner i erstatning, og en offisiell beklagelse framført av ordføreren på vegne av politikere og administrasjon i Stavanger kommune.

Stenes arbeid ledet til Prosjekt Oppreisning, og selv om dette var et lokalt prosjekt støttet av Stavanger kommune, ble modellen herfra retningsgivende for hele landet. At verken staten eller kommunenes interesseorganisasjon KS var interessert i å føre arbeidet videre, ble kraftig irettesatt av både Stene og andre sentrale aktører.

Kai Blom Stenes arbeidsmetode var å lytte til alle som hadde lidd overlast og vise empati – før han i neste runde ble den kraftfulle, men saklige talspersonen for Waisenhus-barna og alle andre som trengte en stemme som snakket for dem. Selv om erstatningsordningen ikke ble statlig, sørget blant andre Stene gjennom sin innsats i en stortingshøring i april 2005 for at rikspolitikerne ble klokere og at Stortinget ba om unnskyldning.