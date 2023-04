Full stopp i Laerdal-produksjonen: - Vi streiker for flere enn bare oss

– Det er blanda følelser å stå her, men det har gått veldig bra. Vi får mye positiv støtte. Streiken er viktig, sier Industri Energi-klubbleder Anita Helland hos Laerdal Medical.

Søndag kveld var storstreiken klar. Forhandlingene mellom LO og NHO, som skal bli enige om lønnen til 185.000 ansatte i NHO-organiserte bedrifter, førte ikke fram. 25.000 ansatte i LO og YS går ut i streik etter at det ble brudd i meglingen med NHO. LO varsler at ytterligere 16.561 medlemmer vil tas ut i streik fra fredag. Dermed vil 38.000 LO-medlemmer være tatt ut i streik fra fredag, dersom det ikke blir enighet.

Helland forteller at 102 medlemmer i Industri Energi er tatt ut i streik. I tillegg er åtte medlemmer i FLT tatt ut i streik.

Det merkes på produksjonen. Både Anita Helland, Linn Vanvik Brattelid og Kristin Andreassen jobber alle med produksjon hos Laerdal, som er en internasjonal leverandør innen opplærings- og behandlingsutstyr for livreddende førstehjelp.

– Det blir ikke produsert mye nå. Det er nok nærmest full stopp, sier Helland, som forteller at dukken SimMan produseres i Stavanger.

Dukken eksporteres til flere land, spesielt USA.

Streiken handler om kjøpekraft

Det handler om å få reallønnsvekst. Det handler om kjøpekraften til folk, og å få løftet de lavest lønnede. — Anita Helland, klubbleder Laerdal Medical

– Topplederne har bevilget seg store lønnstillegg, men velger å avspise norske arbeidstakere med smuler. De ansatte skal ha sin andel av verdiskapingen. Vi er klare for å streike så lenge det kreves, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

LOs hovedkrav har vært å sikre økt kjøpekraft, motvirke lavlønn og prioritere likelønn. Når kravet om økt kjøpekraft ifølge LO ikke ble innfridd, endte det med konflikt.

Helland og resten av de streikende hos Laerdal Medical stiller seg bak LOs krav.

– Det handler om å få reallønnsvekst. Det handler om kjøpekraften til folk. I tillegg handler det om å gi lavlønnede et løft. De har ligget bakpå lenge, forteller Helland.

– Vi har det ganske greit i Laerdal. Ansatte i andre bedrifter har det verre enn oss, men vi streiker ikke bare for oss selv her. Vi står sammen. Streiken er for alle, sier Kristin Andreassen.

Bekymret direktør

Administrerende direktør i Laerdal Medical, Alf-Christian Dybdahl, bekrefter at streiken har stor påvirkning på produksjonen i Stavanger.

– Nå har vi flere fabrikker i verden, men den lokale produksjonen rammes, ja. Vi hadde en god produksjonsuke forrige uke. Vi har litt på lager og noe er i transport, men dersom streiken blir langvarig og dersom vi sliter med å levere til kundene våre, så er det selvsagt bekymringsverdig, sier Dybdahl til RA.

Administrerende direktør i Laerdal Medical, Alf-Christian Dybdahl respekterer streiken og arbeidslivets spilleregler, men erkjenner at streiken rammer produksjonen i Stavanger hardt. (Arne Birkemo)

Direktøren sier Laerdal Medical ikke er vant med streik, men tonen er god mellom bedriften og de streikende, sier han. Dybdahl respekterer spillereglene i arbeidslivet.

Hovedsakelig produseres det treningsutstyr i Stavanger. Livsnødvendig medisinsk utstyr produseres andre steder i verden. Derfor er det ingen fare for liv og helse når produksjonen ligger brakk i Stavanger.

Bedriften har 50 nasjonaliteter. Direktøren har måttet informere medarbeiderne om hva streik betyr og hva det innebærer.

– Dette er en kompetente produksjonsarbeidere som vi gjerne vil ha tilbake på jobb igjen raskt. Vi partene raskt kommer til enighet, sier Dybdahl.

LO-sjefen: – Kampen vil få betydning for alle

Mandag formiddag møtte LO-leder Peggy Hessen Følsvik streikende bygningsarbeidere på Youngstorget i Oslo. Der gjorde hun det klart at LO er rede til å trappe opp streiken ytterligere.

– Vi skal fortsette denne streiken til vi har oppnådd de målene vi har satt oss. Den kampen dere nå står i, vil få betydning for alle, slo hun fast.

– De som har hatt de største utfordringene disse siste årene, er de som ligger nederst på lønnsskalaen. Det er disse som er årsaken til at vi er i streik. Hadde vi akseptert skissen som riksmekleren la fram i helgen, ville det betydd at de som i dag tjener minst, ville fortsette å ha reallønnsnedgang i år. Det kunne vi ikke akseptere, fortsatte hun.

Streik LO – Vi skal fortsette denne streiken til vi har oppnådd de målene vi har satt oss, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik. (Cornelius Poppe/NTB)

NHO: – Unødvendig streik

NHO-sjef Ole Erik Almlid omtaler på sin side streiken som «unødvendig».

– Vi frykter at streiken vil gå hardt ut over både bedrifter og arbeidsplasser, sier han til NTB.

– Vi har stor forståelse for at det er krevende tider for mange arbeidstakere. Men det siste vi trengte nå, er en ødeleggende konflikt i allerede svært krevende tider med store forskjeller i bedriftenes situasjon.

– Nå må vi konsentrere oss om å få slutt på en unødvendig streik som rammer bedrifter og arbeidsplasser over hele landet. NHO er nødt til å opptre ansvarlig i en slik situasjon, slik at vi unngår ytterligere pris- og renteheving. Det går hardt ut over norske arbeidstakere og bedrifter, sier Almlid.

Årets oppgjør er et såkalt mellomoppgjør, der det kun forhandles om lønn. Det er første gang det er en streik i et mellomoppgjør i etterkrigstiden.

Sist gang LO gikk til streik, var i 2000. Også den gang streiket arbeiderne for mer lønn – og i likhet med dagens streik raste mange over høye lederlønninger. Streiken var over etter en uke.

