Nytt bydelshus: – Hele byens samlingspunkt

Før satt Atle Wold i kjelleren under Rema 1000. Nå har han og resten av bydelen fått et helt nytt bydelshus. Sunde og Kvernevik bydelshus. Lørdag var flere hundre personer innom den offisielle åpningen. Bydelshuset har væt åpent siden 1. april i fjor, men lørdag klippet ordfører Kari Nessa Nordtun snoren.

– Gratulerer med dagen. Vi feirer at vi har fått et helt nytt og levende samlingssted. Det nye bydelshuset skal være et sted for fellesskap, aktivitet og samhold – enten du bor i Kvernevik, på Sunde Revheim eller Madla. Faktisk håper jeg at bydelshuset blir attraktivt for folk fra hele byen, sa ordføreren i åpningstalen.

Kari Nessa Nordtun klipper snoren, og åpnet dermed nye og moderne Sunde og Kvernevik bydelshus. (Arne Birkemo)

Sunde og Kvernevik bydelshus skal fungere som selve hjerte i bydelen. Bydelshuset dekker flere typer fasiliteter fra møtelokaler i forskjellig størrelser til festlokaler og et tilholds sted for områdets frivillige organisasjoner. Samtidig har bydelshuset en stor scene og skal være en kulturarena i nærmiljøet.

Bydelshuset rommer fritidsklubb, kafé, møterom, legekontor, festsal med plass til 400 gjester og amfi.

Ordfører Nessa Nordtun forteller at har kan man oppleve gode kulturopplevelser på alle nivået, fra profesjonelle konserter til forestillinger med lokale aktører.

– Bydelshuset skal også være et hus for de frivillige organisasjonene, et hus hvor folk kan feire bursdager, konfirmasjoner, skoleball, religiøse høytider og ha fester i regi av kulturformidlinger, sa ordføreren i åpningstalen.

Bydelshuset skal være bydelens samlingssted, til både hverdag og fest.

– Å ha et samlingssted er utrolig viktig. Her er det åpent sju dager i uken. Det brukes av mange lag og foreninger, av unge og eldre. Undersøkelser i forbindelse med levekårssatsingen viser at folk på Sunde og Kvernevik har savnet et samlingspunkt. Det er godt å ha det på plass, sier Nessa Nordtun til RA.

– Et bydelshus, som inneholder så mye, bygger samhold. Det motvirker ensomhet. Det skaper god folkehelse, trivsel og samhold, fortsetter Nessa Nordtun.

Hun mener det er få steder i Stavanger som har så sterk identitet og tilhørighet som Kvernevik.

Etter åpningstalen til ordføreren var det ulike forestillinger på scenen med både dans og synging.

Det var både dans, musikk og sang fra scenen i teltet utenfor bydelshuset når Sunde og Kvernevik samlet seg for å feire den offisielle åpningen av det nye bydelshuset sitt. (Arne Birkemo)

Hafrsfjord menighetsbarnekor underholdt fra scenen. (Arne Birkemo)

Arbeidet med det nye bydelshuset startet allerede i 2011. Da ble folk invitert til allmøte. Folk skrev hva de ønsket i et nytt bydelshus på post it-lapper. 100 personer møtte opp.

– En del av ungdommene som var med er i dag voksne og har barn selv. De tenkte kanskje ikke over det den gang, men med sin medvirkning bidro de til at deres barn får vokse opp i et nærmiljø som ivaretar deres barn og unge på en framtidsrettet måte, sier ordfører Nessa Nordtun.

Ordføreren ble også utfordret til å prøve innebandy av Sunde innebandyklubb.

Ordfører Kari Nessa Nordtun ble utfordret til å prøve seg på innebandy av Sunde innebandyklubb. Ordføreren prøvde seg med en backhand, men keeper reddet. (Arne Birkemo)

Abilaziz Ibrahim spiller til vanlig fotball på Sunde, medn han hadde ingen problemer med å beherske innebandykøllen og traff på første forsøk. (Arne Birkemo)

Atle Wold, rådgiver i Ungdom og fritid ved Kvernevik/Sunde bydelshus husker godt da innbyggerne skrev ønskene sine på lappene for over ti år siden.

– Innholdet i bydelshuset er bygget etter ønskene deres. Det er jo flott. Lokaldemokrati i praksis, sier han.

Wold sier den nye møteplassen er populær, både blant unge og eldre. Han forteller at flere eldre trives så godt på huset at de nærmest har flyttet inn.

– Denne møteplassen betyr enormt mye for folk. Det ser du bare på oppmøtet her. Mange folk har tatt turen. De koser seg.

– Det har vært lite her ute. Kvernevik har vært en utpost som før ikke har blitt satset på. Nå skjer det mye. Nytt bydelshus og ny skole er på gang. Folk trenger å møtes. Turen til teateret og konserthuset i byen er lang. Nå har vi nærmest et konserthus midt i bydelen. Om en ikke har et godt kulturtilbud lokalt, har man heller ikke et godt bomiljø, fortsetter Wold.

Atle H. Wold er rådgiver for Ungdom og fritid i Sunde og Kvernevik bydelshus. Han husker tiden i kjelleren under Rema 1000-butikken. Nå gleder han seg over å ha et hus med mange muligheter. (Arne Birkemo)

Han har jobbet på fritidsklubben siden 2007. Før var den under kjelleren til Rema 1000-butikken. Nå har han kommet opp på bakkenivå, og med flere etasjer over seg.

– Det nye bydelshuset skaper så mange muligheter. Vi kan ha dåp, konfirmasjoner, festsal som har plass til 400 personer.

Bydelen var heldig med været på åpningsdagen. Tom Kvæstad og Geir Roland Østråt Kraft grillet pølser for full maskin.

– Det går vanvittig med pølser. Vi må hive på nye hele tiden, forteller han.