Tasta-volden: – Plass i et fellesskap er utrolig viktig

De alvorlige voldsepisodene i ungdomsmiljøet på Tasta den siste tiden har naturlig nok skapt bekymring. Et folkemøte som ble avholdt rett før påske samlet over 200 deltakere og førte til at 30 nye personer meldte seg til tjeneste som natteravner. I Tasta kommunedelsutvalg skal saken følges opp.

– Vi har allerede tatt tak i problematikken her på Tasta, og i etterkant av folkemøtet før påske er det kommet inn rundt 100 svar på en undersøkelse der det er etterlyst forslag om tiltak. Vi har ikke fått analysert og systematisert svarene ennå, men det jobbes videre med dette, sier leder i utvalget, Leif Høybakk (FP) til RA.

Vil lytte til ungdommen

Leder for Tasta kommunedelsutvalg, Leif Høybakk (Mari Wigdel)

Han er opptatt av å få innspill fra ungdom i bydelen.

– I folkemøtet var ungdommen ikke så godt representert. Min tilnærming vil være hvordan vi kan komme i kontakt og i samtale med ungdom på Tasta, for å høre hva de mener er bra og hva som kan gjøres bedre. Jeg vet ikke hva som er den beste formen for en slik dialog, men dette er problemstillinger jeg vil diskutere med de andre politikerne i utvalget, sier Høybakk.

Han understreker at det er kommunes fagetater og politiet som må arbeide opp mot de konkrete ungdommene som har vært involvert i volden. Han er også opptatt av å få fram at vold blant ungdom ikke er problem som er spesielt for Tasta.

– Tasta ikke spesielt

– Ungdomsvold er et fenomen som eksisterer i alle bydeler. Det har vært noen svært alvorlige hendelser på Tasta i løpet av kort tid, og da er det lett å rette oppmerksomheten mot det, og vi skal selvsagt ta det svært alvorlig, men ser vi på statistikken over tid peker ikke denne bydelen seg spesielt ut, sier Høybakk.

Knut Maubach (Ap) i utvalget mener lokalpolitikerne må revurdere bruken av pengene utvalget disponerer, 250.000 kroner til fordeling vår og høst, for tiltak i bydelen.

– Pengene går nå blant annet til idrettslag og musikkorps, og de trenger pengene, men vi må se om vi også kan fange opp de som i dag ikke har organiserte fritidstilbud. En plass i et fellesskap er ungdom føler seg akseptert og satt pris på er utrolig viktig, sier Maubach.

Miljøarbeidere

Maubach, nå pensjonist med blant annet 30 år som lærer på Godalen bak seg, er opptatt av at ungdom er i en sårbar alder der det å bli sett og anerkjent er svært viktig, og han mener skolene bør ha flere miljøarbeidere.

– Det vil avlaste lærerne, og det er svært viktig at sårbar ungdom oppfatter at voksne vil dem vel og får kjenne på mestringsfølelse. Forebygging lønner seg alltid, innsatsen gir tilbake ti ganger så mye som det koster, sier han.

– Delt inntrykk





Fredrik Christensen (Frp) forteller at han satt med en oppfatning om at opplysningene som ble gitt på folkemøtet spriket.

– For min del ble inntrykket delt. Ifølge politiet skiller Tasta seg ikke negativt ut som bydel, men historiene som publikum kommer med er den rake motsetningen av det, sier utvalgsmedlemmet.

Han peker på at politiet presenterte antall anmeldte forhold.

– Jeg regner med at det er en del mørketall, men det er nok i alle bydeler, sier Christensen.

Han peker på at kommunedelsutvalgene bare er en høringsinstans uten stor budsjett- og beslutningsmyndighet.

– Slik sett er det lite kommunedelspolitikerne kan få til, utenom å tildele midler til fritidstiltak og spille saken inn for kommunestyregruppene våre. For min del er det Kristoffer Sivertsen, som sitter i oppvekststyret, og der vet jeg det er ting på gang allerede, sier Christensen.

– Går i bølger

Han trives på Tasta, og regner med situasjonen vil bli bedre.

– Tasta opplevde mye det samme som nå også rundt 2000-tallet, da jeg var ung. Det går i bølger, sier Christensen.

Mer synlig politi i gatene vil øke trygghetsfølelsen og virke forebyggende. — Fredrik Christensen (Frp)

Han etterlyser mer aktivitet fra politiet.

– Mer synlig politi i gatene vil øke trygghetsfølelsen og virke forebyggende, sier han.

