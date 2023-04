Statsforvalteren gir de rødgrønne smekk om Bokkaskogen

Et rødgrønt flertall har vedtatt å fjerne nyplantede trær i Bokkaskogen ved Mosvatnet. Det er planlagt tennisbane og basketbane der. Naturvernforbundet Rogaland og naboer har klaget på vedtaket, men flertallet avviste å vente med eventuell graving til Statsforvalteren hadde behandlet anken. Nå gir den statlige kontrollinstansen klagerne støtte.

Utvalg for by- og samfunnsutvikling (UBS) behandlet saken 17. mars.

– Det er en viss sannsynlighet for at ombygging i Bokkaskogen kan bryte med naturmangfoldsloven. Det er det redegjort godt for fra klagerne. Da er det veldig lurt å få sjekket dette ut før en starter med ombygging. Hvis Statsforvalteren kommer fram til at dette er et brudd, vil et flertall her ha bidratt til miljøkriminalitet, sa Venstres Kjartan Lunde i møtet.

«Er frarådet»

24. mars ba Naturvernforbundet om utsatt iverksetting av vedtaket, og får medhold. Statsforvalteren stiller spørsmål ved om UBS hadde vedtakskompetanse, og viser til at fjerning av skog vil «medføre tap av naturverdier, og at dette er frarådet av sektormyndigheter, naturverninteresser samt av kommunens egen administrasjon». I et brev til kommunen 31. mars gis det oppsettende virkning fram til klagesaken er ferdig behandlet.

– En gladnyhet! Flertallspartiene har presset betydelig på for å få fortgang i utbyggingen, og skulle derfor ha startet riving av trærne rett etter påske. Det blir jo da ikke noe av. Statsforvalteren redder MDG, Ap og resten av flertallet fra å ha begått miljøkriminalitet, sier Lunde til RA.

Kjartan Alexander Svartsund Lunde (V) i Bokkaskogen (Stein Roger Fossmo)

Han poengterer at brudd på naturmangfoldsloven betegnes som nettopp miljøkriminalitet.

I brevet påpeker Statsforvalteren at utsatt iverksetting bare vil gi relativt lave konsekvenser, mens det motsatt vil kunne føre til skade på naturverdier. «Videre vurderer Statsforvalteren det slik at det ikke er usannsynlig at klagen kan føre fram», heter det.

– Vil være ulovlig

Daglig leder Erik Thoring i Naturvernforbundet Rogaland er svært glad for Statsforvalterens konklusjon om at kommunen ikke får lov til å grave i Bokkaskogen før klagen er endelig avgjort av Statsforvalteren.

– I realiteten sier Statsforvalteren at kommunen kunne ha begått en miljøkriminell handling, slik Kjartan Lunde advarte mot i debatten, sier Thoring til RA.

Han har selvsagt merket seg at Statsforvalteren vurderer at det ikke er usannsynlig at klagen kan føre fram.

– Det er interessant at Statsforvalteren antyder at klagen kan bli tatt til følge. Hvis det skjer, vil forslaget om å reasfaltere i Bokkaskogen være ulovlig. Det er også interessant at det stilles spørsmål ved vedtakskompetansen til UBS, sier Thoring.





[ Advarte rødgrønt flertall: – Stavanger-politikere kan bidra til miljøkriminalitet ]

– Veldig merkelig

UBS-leder Frode Myrhol (FP) reagerer kraftig på konklusjonen fra Statsforvalterens avdelingsdirektør Monica Nessa og saksbehandleren, juridisk seniorrådgiver Odd-Arild Holen.

Det er ikke slik at jeg kan kjøpe et traktorlass med jord, plassere det foran døren til Statsforvalteren, plante et tre der og påberope at treet må bli stående der av hensyn til naturmangfoldsloven. — Frode Myrhol (FP)





– Brevet er veldig merkelig, der det trekkes i tvil at kommunens fagutvalg har kompetanse til å fatte et vedtak i tråd med gjeldende regulering. Jeg spør meg om Statsforvalterens saksbehandler er klar over at området er regulert til lek. Jeg stiller også spørsmål om saksbehandleren i det hele tatt har vært i området og vet at trærne er plantet for rundt ett år siden, i et område som har vært regulert til og brukt til idrett i en mannsalder, sier Myrhol til RA.

– Det er heller ikke slik at jeg kan kjøpe et traktorlass med jord, plassere det foran døren til Statsforvalteren, plante et tre der og påberope at treet må bli stående der av hensyn til naturmangfoldsloven, legger han lakonisk til.

Frode Myrhol (Folkets Parti) (t.v.) (Stein Roger Fossmo)

Han viser også til at trærne i Bokkaskogen er feilplantet.

– Kommunen har hatt arborist i området, og det er konkludert med at området uansett ville måtte replantes, for trærne er fulle av sopp, sier Myrhol.

[ I 2020: Politikerne mentet det hastet i Bokkaskogen ]

[ Se detaljert oversikt: Her graves det i Stavangers gater i 2023 ]