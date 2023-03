Liverpool-legender kommer til Stavanger

– Nei, det er ingen aprilspøk, forsikrer Aram Al-Zohairy på Old Irish Pub i Stavanger.

Puben inviterer til fotballfest med Liverpool-legendene Robbie Fowler og Sami Hyypia når kampen Manchester City-Liverpool vises på storskjermer.

– Liverpool er veldig klar over hvor stort engelsk fotball er i Norge, og hvor mange supportere det finnes her. Det er stort og kjekt at oss og Stavanger er plukket ut, forteller Al-Zohairy til RA.

Dette er opplegget:

Dørene åpnes klokken 11.00. De første gjestene som kommer får muligheten til å ta bilder, selfies og kanskje slå av en prat med Fowler og Hyypia.

– Vi setter opp en flott fotovegg. Det kan hende det blir litt mye for Fowler og Hyypia dersom alle skal få bilde og stille et spørsmål. Derfor har vi sagt at «de første» som kommer får anledning til dette. Hvor mange det er snakk om, vet vi ikke nå. Vi får se det an, sier Al-Zohairy.

– Talkshow

Klokken 13.00 blir det en Q & med Liverpool-legendene.

– Det blir som et talkshow. Folk kan stille spørsmål. Dette skjer i forkant av kampen som starter klokken 13.30, forteller Al-Zohairy, som er partner og landssjef i Old Irish Pub.

Legendene blir selvsagt med og ser kampen og møtet mot Manchester City.

– I pausen blir med quiz med Robbie og Sami. Her er det muligheter for å vinne flotte premier, som signerte gensere og reise for to til Anfield for å se Liverpool spille, sier Al-Zohairy.

Arrangementet er i samarbeid med Liverpool FC og Ringnes. Ifølge Al-Zohairy er Fowler og Hyypia ambassadører for Liverpool.

Old Irish Pub har plass til 800 personer. Det er egentlig plass til flere, men Al-Zohairy forteller at de har satt en grense på 800 slik at alle som kommer skal få en god opplevelse.

Al-Zohairy forteller at interessen er stor.

– Vi har fått mange telefoner. Mange vil ta med barna sine, men vi må dessverre minne om at vi har 20 års aldersgrense på grunn av skjenkereglene.

Puben har som regel ikke åpent på dagtid, og har i forbindelse med arrangementet fått utvides skjenkebevilling for å få dette til.

– Vi håper på en skikkelig god fotballfest – enten man er Liverpool-supporter eller ikke, sier Al-Zohairy.

