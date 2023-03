Stavanger kommune har satset 38 millioner på omstilling av næringslivet

En ny rapport som evaluerer Vestfondet, et fond brukt til å stimulere næringslivet i regionen til omstilling, viser at satsingen har bidratt til å skape nye arbeidsplasser.

Vekstfondet ble opprettet i 2016 for å stimulere næringslivet i regionen til omstilling, innovasjon og nytenking for å bevare og skape arbeidsplasser ved å utvikle nye næringer. Regionen skulle få flere bein å stå på. Den tette koblingen næringslivet hadde mot olje- og gassnæringen gjorde regionen sårbar for oljeprisfall og fallende aktivitet i olje- og gassnæringen.

Siden 2016 er det tildelt totalt 38,3 millioner kroner til 20 ulike prosjekter i regionen.

Gjennomgangen av Vekstfondet viser at fondet har bidratt til å oppnå målsettingen og intensjonen som lå til grunn i 2016 da fondet ble opprettet.

Et bidrag til omstilling

– Gjennom Vestfondet har vi gitt starthjelp til en rekke initiativ og ikke minst klynger, som igjen har bidratt til å gjøre Stavanger-regionen til en av de mest innovative regionene i landet. Dette er målrettet innsats og et bidrag fra Stavanger kommune til en omstilling av næringslivet, sier næringssjef Anne Woie til kommunens egen nettside.

«Det er vanskelig å måle eksakt hvor mange arbeidsplasser Vekstfondet har bidratt til, men det er ingen tvil om at Vekstfondet har vært med på å skape og bevare arbeidsplasser i regionen, skape positive synergier i regionen og utvikle innovative økosystemer», skriver Rogaland Revisjon i evalueringsrapporten.

De siste årene har også Stavangerregionen markert seg tydelig, nasjonalt og internasjonalt, med at halvparten av landets 12 Arena Pro klynger er i Rogaland. Av disse er fem lokalisert i Stavanger og har mottatt støtte fra Vekstfondet, skriver kommunen.

[ Stavanger vil gi solcelle-støtte til borettslag og sameier: - Utrolig positivt ]

[ Elbil-interessen: − Vi opplever litt lavere salg enn før nyttår ]