Frykter kroken på døra: – Politikerne må velge mellom Løvås og gågate

– Se her. Det er akkurat dette som er utfordringen dersom politikerne bestemmer seg for å gjøre Pedersgata bilfri.

May Jane Løvås står og peker på en stabel med esker utenfor butikken sin. Inni eskene er det bøker. Ved siden står fire store poser. Bruktbutikken lever av at folk leverer bøker, blader, CD-er, DVD-er – som butikken selger videre til byens innbyggere. Og for få minutter siden var en kvinne og leverte «en haug med gamle ting» fordi de skal flytte til Spania. Slikt har det pågått i 46 år. Nå frykter May Jane Løvås at butikken hennes – institusjonen i Pedersgata – vil forsvinne dersom gaten blir omgjort til gågate.

– Det er veldig få som kan levere sekker og esker med ting til oss dersom de ikke kan komme til oss med bil. Det er tunge greier. Dersom vi ikke får påfyll av varer, er det som å sette en klype på slangen. Det blir mest sannsynligvis kroken på døren. Vi skal kjempe mot dette forslaget, sier May Jane Løvås.

– Mange kunder kjøper også mye på en gang. Den ene bokserien vi har veier 25 kilogram. Det er ingen som vil hekte den på en sykkel eller gå langt med, fortsetter Løvås.

Tidligere i år vedtok Utvalg for miljø og utbygging (UMU) at prøveprosjektet med enveiskjøring i Pedersgata blir permanent.

I februar skrev RA om Miljøpartiet De Grønne som ønsker å undersøke mulighetene for å ta skrittet videre, og gjøre Pedersgata helt bilfri.

– De siste årenes utvikling av Pedersgata har vist at den har et spennende potensial som ikke utnyttes til det fulle. Ved å stenge gaten for biler, gir vi arealet til næringslivet og til innbyggerne. Da kan vi få en spennende smeltedigel her i Pedersgata, sa Thomas Bendiksen (MDG).

Bendiksen tror Pedersgata kan bli Stavangers svar på Torggata i Oslo.

– Torggata er et eksempel på oppblomstring av næringsliv og folk oppholder seg mer i gata enn før man gjorde grepene. Mange av dagens utfordringer løser vi med å lage gode sosiale plasser hvor vi kan møtes, sa han.

Vi har vært i gata lenge, 46 år. Vi er en institusjon. Mange setter pris på oss — May Jane Løvås

May Jane Løvås og Bente Aase Duckett på bruktbua er frykter for sin eksistens dersom MDGs forslag går igjennom.

– Siden det var ingen som spurte oss om hva vi mente om enveiskjøringen, så synes vi at det er på tide at vi gir beskjed hva dette kan bety for oss. Vi har vært i gata lenge, 46 år. Vi er en institusjon. Mange setter pris på oss. De har handlet her som barn, nå kommer de med egne barn for å finne gamle skatter. Jeg tror mange ville synes det var trist dersom vi forsvant, sier Løvås.

– Politikerne må rett og slett velge – mellom Løvås og gågate, legger hun til.

Kollega Bente Aase Duckett er enig.

– Det har gått noenlunde greit etter at gata ble enveiskjørt, men vi merker at det har blitt færre parkeringsplasser og at folk ikke får stå lenger enn 15 minutter. Før var det en halvtime. Folk får ikke lesset av og på, sier Duckett.

Hun forteller at mange også kommer langveis fra.

– Vi har faste kunder fra Egersund. Det spørs om de tar turen om de ikke kommer til med bil.

– Løvås er jo miljøvennlig. Vi driver med gjenbruk. Bøker vi har fått inn og solgt kommer ofte tilbake igjen. Vi som jobber her er veldig opptatt av miljøet. Jeg synes også at vi er med og skaper aktivitet og atmosfære i gata, sier Duckett som har jobbet i butikken siden 1999.

Øyvind Watland har handlet på Løvås bruktbu så lenge han husker. Han synes det er synd at butikken trolig må legge ned dersom det blir bilfritt i Pedersgata. (Arne Birkemo)

Kunder reagerer

Mange kunder kommer innom mens RA er på besøk. Noen vil la seg intervjue. Andre ikke.

– Dette hadde gått i containeren dersom jeg ikke kunne kjørt og levert det her, sier en ung kvinne med en eske ved siden av seg.

– Bilfritt? Nei, det går ikke. Det blir vanskeligere og vanskeligere å vite hvor man kan kjøre og parkere. Vi må ta vare på de gode gamle som alltid har vært her i gata, sier en eldre kvinne som har både solgt og kjøpt en stor pose med bøker.

– Hvorfor kan vi ikke ha en gate hvor det er plass til alle, både restauranter og kafeer og butikker som Løvås, sier Bente Kristensen, som kom kjørende fra Hundvåg.

Øyvind Watland gliser bredt etter å ha vært på skattejakt i jungelen av hyller.

– Jeg elsker denne butikken. Jeg har handlet her så lenge jeg kan huske. Her finner alltid noe kjekt. Jeg går aldri ut tomhendt. Dersom Løvås forsvinner fordi politikerne ønsker gågate, så er det helt håpløst, sier Watland som har funnet seg en bunke med gamle tegneserier.

Å flytte til et annet lokale et annet sted er uaktuelt for butikkeieren.

– Det hadde aldri blitt det samme. Vi hadde ikke greid å betale leien. Grunnen til at vi overlever her er at vi eier bygningen. Dessuten er det noe med bygningen, lokalene og historien som sitter i veggene her. Vi har betydd mye for mange, i mange år. Jeg håper å kunne fortsette med det, sier Løvås.

Terje Fatland, daglig leder på YX 7-eleven i Pedersgata sier det er bare å legge ned dersom bilene forsvinner fra Pedersgata. (Arne Birkemo)

Bensinstasjonen: – Ikke liv laga

Terje Fatland er daglig leder ved YX 7-Eleven i Pedersgata. Dersom bilene forsvinner fra Pedersgata, er det ikke liv laga for butikk.

– Enveiskjøringen har gjort at drivstoffsalget har gått betraktelig ned. Heldigvis har vi mange faste kunder som vasker bilen her. De har lært seg hvordan de kan kjøre hit. Dersom Pedersgata blir bilfri er det umulig å komme til oss med bil, sier Fatland.

Han er ikke begeistret for forsalget til MDG om å se på muligheten for å stenge gata for biltrafikk.

– Heldigvis styrer de ikke alene. Når det er sagt er alt som skal avgjøres politisk veldig usikkert. Man vet aldri. Alt kan skje, sier han.

I tillegg til drivstoff, bilvask og mat håndterer bensinstasjonen også mellom 80 og 100 pakker for Post Nord hver dag.

– Vi er ganske store på pakker, og dekker et stort område. Skal man hente store pakker, må man ha bil, sier Fatland.

– Mitt inntrykk er at mange kunder heller ikke finner det logisk å stenge gata helt, legger Fatland til, som har drevet bensinstasjoner i 30 år og stasjonen i Pedersgata siden 2011.

