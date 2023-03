Største påkostningen i nyere tid: Sjekk denne nye skolegården

– Faktisk er dette den største rehabiliteringen av en skolegård som Stavanger kommune har kostet på seg i nyere tid.

Det sa ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) da hun åpnet den splitter nye skolegården til Kannik skole fredag.

Elevene kan glede seg over ny sandvolleyballbane, parkouranlegg, ny ballflate med kunstgress, balanse-elementer, stor karusell, møteplasser, sjakkbrett, utegym og scene.

I tillegg er det plantet nye trær, busker og stauder.

Anlegget har hatt en ramme på cikra 17 millioner kroner.

Kannik skole har 570 elever og 70 ansatte. Det gjør Kannik til en av de største ungdomsskolene i landet, fortalte ordføreren i åpningstalen.

For noen år siden fikk Kannik nye klasserom, formidlingsrom og grupperom. Nå er også skolegården ny.

– Det er også viktig at dere trives når dere er ute i frimuttene og ellers i løpet av skoledagen. Gode uteområder er viktig for læring og for den fysiske og mentale helsen vår. Skolegården er også en viktig møteplass. De fleste av dere bor sikkert ganske nær skolen. Jeg håper dere får lyst til å gå eller sykle bort hit etter skolen og i helgene for å møte venner, sier ordfører Nessa Nordtun, som mener det er noe for enhver smak i skolegården.

Ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) klippet snoren sammen med elevrådsleder Gunnar fra 10C og nestleder Theo fra 8h. (Stavanger kommune)

For her er det bygget sandvolleyballbane, parkouranlegg, ny ballflate med kunstgress, balanse-elementer, stor karusell, møteplasser, sjakkbrett, utegym og scene. (Arne Birkemo)

Kannik skole har blant annet fått sandvolleyball-bane. (Arne Birkemo)