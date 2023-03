Strøm-demo avlyst på grunn av stormvarsel

Torget i Stavanger skulle egentlig samle hundrevis av demonstranter torsdag ettermiddag, men nå er strømdemoen avlyst. Årsaken er uværet som er meldt.

Det er LO i Stavanger og omegn, Rogaland Nei til EU og Rogalandopprøret som står bak den nå avlyste demonstrasjonen.

Leiv Olsen, styremedlem i Rogaland Nei til EU, synes det er synd å avlyse. Men været kan man ikke gjøre mye med.

– Det er meldt storm med vindkast på 25 meter i sekunder. Det er nokså ekstremt. Det er jo ikke sikkert at været blir slik det er meldt, men uansett er det lite forsvarlig å samle folk under slike forhold. Dessuten kan man ikke bruke høyttalere i slikt vær. Det er lite hensiktsmessig å gjennomføre demonstrasjonen, rett og slett, sier Olsen til RA.

Slik var strøm-demonstrasjonen på Torget i januar 2022.

Selv om han ikke får sagt det til folkemassene midt i Stavanger sentrum, får Olsen mulighet til å fortelle hva demonstrasjonen skulle handle om.

– Strømprisene er vanvittig høye. Produksjonskostnaden er 10–12 øre per kilowattime. Regningen folk betaler – etter strømstøtte – er på et par kroner. Det henger ikke sammen. Årsaken er at regjeringen har lagt Norge under EU sitt marked. De som selger strømmen får enorm profitt, sier Olsen, som på direkten kommer med hva regjeringen burde ha gjort:

– Regjeringen burde sette en makspris som gir rimelig avanse til de som selger strømmen, si 30–50 øre per kilowattime. Det ville vært bra for forbrukere og næringsliv. I stedet for å bedre den tøffe situasjonen i Norge, har regjeringen vist at de heller vil skjerme superprofitørene.

Det er ikke satt en ny dato til demonstrasjonen.

– Det får vi komme tilbake til, avslutter Olsen.

Leiv Olsen, styremedlem i Rogaland nei til EU forteller at det ikke er forsvarlig å avholde den planlagte strøm-demonstrasjonen på Torget i Stavanger torsdag. Årsaken er dårlig vær. (Privat)