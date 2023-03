Sjekk denne nye lekeplassen i sentrum

Mandag ettermiddag åpnet Stavanger kommune en helt ny og stor lekeplass ved Valbergtårnet i Stavanger sentrum.

Ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) klippet snoren klokken 14.00.

– Jeg håper dere vil ta med søsken, venner, familie og alle dere kjenner til Valberget når dere er på bytur. Her er det helt gratis å være for alle. Her kommer dere til å ha det kjempekjekt – det er jeg helt sikker på, sa ordfører Nordtun i sin åpningstale.

Temaet til lekeplassen er «Honningeventyret». Som navnet på prosjektet tilsier er en stor bikube en sentral del av lekeplassen. Lekeutstyrets utforming er inspirert av insekter og dyr som finnes i hager som bier, fugler, pinnsvin og gli naturlig inn i parken og fremme kunnskap om byøkologi.

Det er det danske selskapet Monstrum AS som vant designkonkurransen med sitt honningeventyr.

– For lenge, lenge siden var denne parken en hage. Den ble gitt i gave til byen sånn at de små og store som bor i Stavanger hadde et kjekt sted å møtes. Det har de som jobber med lekeplasser i kommunen tenkt på, og derfor ligner apparatene på insekter, dyr og andre ting som finnes i hager, sier Nessa Nordtun.

Aktivitetsområdet skal passe for barn mellom 4 og 10 år og blir en attraksjon for barnefamilier og besøkende i parken.

– Det skal være et trygt og morsomt sted og en grønn lunge – en summende lekeplass med plass til summende barn og insekter, sier Nessa Nordtun.

Lekeplassen tar hensyn til kulturmiljø. Løsningen underordnes Valbergtårnet og eksisterende trær i skala, plassering, formspråk, materialitet og farger.

– Lekeplassen har en lekesentral som er formet som en bikube der det er mye spennende å utforske. På innsiden av kuben er det dekorasjoner som ligner på fargerike blomster og insekter, samt sanseleker. Det er også en spennende balanseløype med balansetau, hoppesopper og en tunnel, forklarer ordføreren.

Rundt lekeplassen er det plantet insektvennlige busker og stauder. De som jobber med planter i kommunen har valgt vekster med lang og forskjellig blomstringstid sånn at insektene kan få mat gjennom hele vekstsesongen.

Lekeplassen som har fått navnet Honningeventyret har selvsagt en bikube som hovedattraksjon. (Stavanger kommune)

Ordføreren er sikker på at både liten og stor kommer til å kose seg på den nye lekeplassen i Stavanger sentrum. (Stavanger kommune)