Gladnyhet til alle i Stavanger som liker å svømme

Nå kan alle barn mellom 4 og 16 år svømme gratis i kommunedelshallene i Stavanger kommune. Det melder kommunen på sin nettside.

Tilbudet gir gratis inngang for et barn, og en voksen som følger barnet, når kommunedelshallene er åpne for publikum.

Du kan svømme gratis i disse hallene:

Rennesøyhallen

Finnøy svømmebasseng

Kvernevik svømmehall

Tastahallen

Hundvåg svømmehall

Hetlandshallen

Før var det slik at elever i barneskolen i Stavanger fikk gratis inngang i kommunedelshallene. Nå har utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog (UKIS) har vedtatt å utvide ordningen.

Endringen i ordningen trer i kraft umiddelbart.

– Tilbakemeldingene vi har fått viser at både foreldre og barn har vært veldig fornøyde med tilbudet, og vi utvider derfor tilbudet ytterligere, sier ansvarlig for svømmehallene i Stavanger kommune Morten Husebø.

I tillegg forlenges sesongen i kommunedelshallene med 7 uker. Hallene har tidligere stengt i midten av mai, og åpnet igjen i starten av september. Grunnen til dette har vært at hallene har vært lite besøkt i sommermånedene, men på grunn av etterspørsel fra publikum har det nå blitt vedtatt at hallene nå skal følge skoleruten.

Det betyr at hallene vil være åpne i fem uker før, og to ekstra uker etter skolenes sommerferie.

– Vi har blitt kontaktet av mange innbyggere om akkurat dette, og vi håper at hallene blir mye brukt i de ukene vi nå forlenger sesongen, sier Husebø.

