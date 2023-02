Premiere på Gosenrevyen: - Jeg er den stolteste rektoren i Stavanger

– Jeg er den stolteste rektoren i Stavanger, sier Anne-Marthe Nygård Basso fra scenen blant Gosen-skuespillerne etter forestillingen.

– Men det med læreplanen og kompetansemålene må vi snakke mer om senere, sier hun og ler.

Revy-skuespillerne sammen med Gosen-rektor Anne-Marthe Nygård Basso. (Mari Wigdel)

Fargerik og feststemt

Stemningen er spenningsfylt før forestillingen skal gå av stabelen for aller første gang.

Bak sceneteppet var stemningen tvilsomt mindre spent. Tidligere i uka møtte RA elevene på øving, og de kunne fortelle at de har forberedt seg siden i høst og har siden nyttår brukt «hver ledige time» på å terpe.

Både latter og applaus ligger lett gjennom hele forestillingen. For fullsatt sal leverer de 150 elevene ved Gosen skole en fargerik, feststemt revy med musikk av alle slag, tryllekunst, sketsjer og dans. Publikum var utvilsomt imponerte.

– Det er en helt fantastisk opplevelse å få lov til å se dette, sier en besteforelder til RA.

Gosenrevyen 2023. (Mari Wigdel)

Forestillingen kaster et kritisk blikk på hva et mål i livet er. Og læreplanen er full av mål. Selve premisset er at elevene gjennom et sceneinnslag skal svare på kompetansemålene.

En dans om ligninger i Gosenrevyen 2023. (Mari Wigdel)

En dans om sædceller i befruktningskappløp. (Mari Wigdel)

– Kjempeimponert

Den tradisjonelle Gosenrevyen arrangeres for 32 året på rad. Jon Arne Sægov, som er produsent og har skrevet stykket, var svært fornøyd med forestillingen.

– Det er en solid gjeng og jeg er kjempeimponert over dem, sier Sægov til RA.

Jon Arne Sægov, produsent og manusforfatter. (Mari Wigdel)

Denne forestillingen er den første på tre år helt uten koronarestriksjoner.

– Nå har det vært pandemi i tre år. Vi har 9. og 10.-klasse med, det vil si at hver gang har halvparten vært med før. Denne gangen har ingen vært med før. Det de da greier å gjøre det de gjøre nå, er jeg kjempefornøyd med. De har startet maskineriet opp igjen, sier han.

Vil du få med deg forestillingen, kan du se den på Gosen skole søndag (kl. 18), mandag (kl. 18), tirsdag (kl. 19), onsdag (kl. 18) og torsdag (kl. 18 og kl. 20.15).