Flere senger: Her kommer det et sykehjem til én milliard kroner

Opprinnelig hadde politikerne bestilt et nytt sykehjem med 150 senger og 16 plasser i bofellesskap, men kommunedirektør Per Kristian Vareide ber nå politikerne vedta 180 sykehjemsplasser, i tillegg til bofellesskapet.

– Forslaget gir en gunstig tomteutnyttelse og et driftseffektivt konsept som gir ansatte god oversikt og gjør det lett å arbeide på tvers av avdelingene, framholder Vareide og hans stab i forkant av den politiske behandlingen i ulike utvalg de kommende ukene. Formannskapet har saken på agendaen 9. mars.

– Det er hensiktsmessig med en betydelig økning i antall sykehjemsplasser i Jåttåvågen, i tillegg til bofellesskapet. Forslaget er også i tråd med bestillingen fra flertallspartiene om å ikke redusere dekningsgraden, sier Dag Mossige (Ap), leder i utvalg for helse og velferd.

Grovskisse av høyder og volum i en bygning med 180 sykehjemsplasser. (Arkitekten)

– Må stille krav

Sissel Knutsen Hegdal, Høyres gruppeleder og ordførerkandidat, opplyser at hennes parti også støtter forslaget om bofellesskap og økning til 180 sykehjemsplasser, og mener et bygg på fem etasjer er en riktig strategi.

– Jeg tenker at det skal være fullt mulig å få til et flott sykehjem også med fem etasjer. Vi må stille krav til arkitektur og estetikk, men det avgjørende for oss er å ha tilstrekkelig kapasitet på sykehjemsplasser. Kommunedirektørens forslag er et veldig godt innspill, sier Hegdal.

Den utpekte tomten ligger like øst for jernbaneskinnene og nord for veien Jåttåflaten.

– Logisk plassering

– Tomten ligger i et område der vi har høy aktivitet og legger til rette for mange nye boliger, så det vil passe veldig fint med et sykehjem her, sier Hegdal.

– Sykehjemmet vil ligge rett ved dobbeltsporet og Jåttåvågen stasjon, og vil også ligge rett ved Bussveien, i et område med stor utbygging, på vei til å bli et nytt sentrum. Plasseringen virker logisk, sier Mossige.

Bofellesskapet planlegges med egen inngang. Samtidig skal det være mulig for ansatte å gå mellom sykehjemmet og bofellesskapet på en gangbru.

Produksjonskjøkken

Alle fellesfunksjoner skal etter planen være i første etasje, en sone der det også kan bli aktuelt med kafé og andre behandlingstilbud. Et produksjonskjøkken skal betjene både pasienter og beboere i bofellesskap, uterommene skal være lune og skjermet, med gode solforhold, og ligge ved grøntdraget i Jåttåvågen. Slik det er tenkt nå, vil det også være utsikt til Dalsnuten.

– Konseptet er spennende og virker bra, og jeg er veldig glad denne saken kommer nå. Selv om bygningen blir stor, kan det være mulig å gjøre det «smått i det store» i de ulike avdelingene, for å redusere institusjonspreg, sier Mossige.

Han er opptatt av å bruke ressurser på å få pasienter og ansatte til å trives.

Trivsel

– God materialbruk, god utforming og gode uteområder vil jo gjøre det triveligere for beboere og ansatte, og det er viktig, ikke minst fordi det å skaffe nok bemanning er en utfordring, sier Mossige, som også er gruppeleder for Ap, men understreker at han snakker på egne vegne, konseptvalg og rammer ikke er diskutert mellom flertallspartiene.

Trivsel for både beboere og personalet er tema også for Hegdal.

– Vi holder på å diskutere dette i gruppen til Høyre nå, og vi kommer til å ha noen innspill i prosessen for å sikre oss at dette blir et sykehjem med høy trivsel både for beboere og for våre ansatte, sier hun.

Tomten ligger øst for jernbanen, rundt 500 meter fra Jåttåvågen stasjon. (Stein Roger Fossmo)

Tar sol og utsikt

Å bygge så høyt som fem etasjer har nok ulemper, Hovedinngangen mot nord vil bli mer skyggefull, og det vil være mindre utsikt for egne beboere enn ved lavere takhøyde på deler av bygningen, påpeker kommuneadministrasjonen i saksdokumentene.

Økt antall sykesenger gjør naturlig nok også at kostnaden for kommunen øker. Administrasjonen har skissert to konsepter, begge med 16 plasser i bofellesskap, med ett alternativ med 144 sykesenger med en total ramme på 936 millioner kroner og ett konsept med 180 sykesenger til 1069 millioner, altså godt over én milliard.

Omsorg pluss

Mossige og Hegdal ser for øvrig begge gjerne at det nær ulike sykehjem også bygges omsorg pluss-boliger, der eldre bor i eget hjem, men med mulighet for å be om hjelp hele døgnet.

– Jeg tror mange vil oppleve det som en ekstra trygghet at de har et sykehjem nær der de bor. Høyre har stor oppmerksomhet på en bred «vifte» av ulike tilbud, men vi er bekymret for at det for noen kan ta for lang tid før de tilbys sykehjemsplass, sier Hegdal.

