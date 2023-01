Suksess med enveiskjøring i Pedersgata: – En stor fordel!

Pedersgata Utvikling eier ifølge Ohm ca. 65 prosent av alle næringslokalene i gaten, og følger i tillegg omsetningstall for alle de rundt 80 virksomhetene i gaten, både våre egne leietakere og andre aktører. Her er tallene fra eiendomsutvikleren: Totalomsetning i gaten fra 250 millioner kroner i 2019 til over 350 millioner kroner i 2022, en økning på 48 prosent, med en omsetning for mat og drikke som har gått fra i underkant av 120 millioner kroner i 2019 til over 220 millioner kroner i 2022, en økning for antall ansatte fra 207 i 2018 til 352 i 2022, altså nær 150 nye arbeidsplasser på fire år.

– For næringslivet vil det være en stor fordel om ordningen gjøres permanent. Enveiskjøringen og sykkelfeltet har vært positivt på flere måter, er meldingen fra Ohm.

Den daglige lederen i eiendomsutviklingsselskapet oppfordrer politikerne gå inn for å fortsette ordningen med eget sykkelfelt og enveiskjøring når saken blir behandlet i utvalg for miljø og utbygging onsdag.

– Mye hyggeligere

– Enkelt oppsummert har det ført til at gaten har blitt mye hyggeligere å ferdes i for fotgjengere og syklister, og det er sannsynligvis også derfor det meste av økningen i omsetning har kommet fra gjester som spiser inne. Take-away-omsetningen har også økt, men ikke i nærheten av så mye som omsetningen fra sittende gjester, framholder Ohm.

Han har fått etterlyst omsetningstall og tilbakemeldinger fra Pedersgata i etterkant av prøveordningen som ble innført i 2019.

Vedlagt er omsetningstall for gaten for perioden 2019–2022 som viser en svært god utvikling, spesielt for mat og drikke, men også for totalomsetningen i gaten, opplyser Ohm.

Administrasjonen i Stavanger kommune har gode erfaringer med enveiskjøring og eget sykkelfelt i Pedersgata. Nå bes politikerne om å gjøre ordningen permanent. (Tore Bruland)

– Ganske entydig

[ Kommunedirektøren vil ha enveiskjøring og sykkelfelt som fast ordning ]

Pedersgata Utvikling melder om stor oppslutning om prøveordningen.

– I tillegg til å måle omsetningen har vi også generelt god kontakt med både egne leietakere og de som ikke leier av oss, og tilbakemeldingen er ganske entydig: Enveiskjøringen og sykkelfeltet har vært positivt på flere måter, opplyser Ohm.

Pedersgata Utvikling-sjefen har sendt e-post til medlemmene i utvalg for miljø og utbygging, og foreslår også at kommunen følger opp med en mobilitetsplan for området, der man ser på videre tiltak i forhold til parkering og kjøreretning i Pedersgata og tverrgatene.

Flere sykler, færre kjører

Kommuneadministrasjonen har også oppfordret politikerne til å beholde ordningen, i etterkant av en analyse fra Multiconsult.

– Hovedfunn i evalueringen er at det er stor økning i antall syklende i Pedersgata, stor nedgang i antall biler, men noe økning i trafikk i sidegatene. Trafikksikkerheten vurderes som god. Parkeringsdekning er tilstrekkelig i gaten, og det er tilrettelagt for varelevering i egne lommer, oppsummeres det i saksdokumentene signert av direktør Leidulf Skjørestad i Stavanger kommune.

Det er gjennomført flere trafikktellinger i området, med både radarmålinger og manuelle tellinger. Radarmålingene er utført gjennom en uke i henholdsvis 2017 og i 2020. Tellingene viser at det er en betydelig økning av syklister i Pedersgata fra 390 i døgnet i 2017 til 1080 i døgnet i 2020. Biltrafikken har blitt mindre. I 2017 ble det registrert en 3100 biler i døgnet, og dette er redusert til 1100 kjøretøy i 2022.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

[ Spiller Jens i Evy og Alltid: – Alle mine roller er det noe av meg i ]

[ Klubbgata: Foreslår å grave fram Skolebekken ]