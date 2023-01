SUS tilbake i normal drift

Stavanger universitetssjukehus avslutter grønn beredskap. Sykehuset er dermed tilbake i normal drift. Det melder SUS i en pressemelding tirsdag ettermiddag.

SUS har vært i beredskap siden 18. desember 2022. En måned etter, 17. januar, er det over. I løpet av denne perioden, like før nyttår, var SUS på gult beredskapsnivå en liten periode.

– Vi har fortsatt en krevende driftssituasjon med høy pasientpågang, men vi ser en nedgang i pasienter med luftveisinfeksjoner som har behov for innleggelse. Sykehuset går nå tilbake til normal drift etter én måned i beredskap, sier viseadministrerende direktør Elisabeth Farbu.

I dag er rundt 50 pasienter innlagt på SUS med covid-19, influensa eller RS-virus.

Ifølge sykehuset har iverksatte tiltak hatt effekt. Dette gjelder blant annet samarbeidet om utskrivningsklare pasienter og interne justeringer knyttet til pasientflyten.

– Arbeidet kommunene har gjort for å ta imot utskrivningsklare pasienter har vært helt avgjørende. Dette er også én av årsakene til at det er mulig for oss å avslutte beredskap, sier Farbu.

Øker kapasiteten

Mandag denne uken kunne operasjonsavdelingene og de medisinske poliklinikkene øke kapasiteten igjen.

– Selv om vi går tilbake til normal drift, vil situasjonen fortsatt kreve økt oppmerksomhet. Det er fremdeles stor pasienttilstrømming og usikkerhet knyttet til videre smitteutvikling. Vi må være forberedt på mer sykdom, et stort sykefravær, mange innleggelser og flere utbrudd, påpeker Farbu.

– Enorm belastning

– Medarbeiderne har hatt en enorm belastning over lang tid nå, og strekker seg langt for å gi best mulig helsehjelp til pasientene våre. Driftssituasjonen påvirker mange som jobber på sykehuset, sier Farbu.

SUS ber befolkningen følge anbefalingene fra myndighetene om å holde seg hjemme ved sykdom, samt vaksinasjonsanbefalingene. Dette bidrar til å redusere belastningen på sykehuset.

– Vi understreker også viktigheten av å alltid ringe medisinsk nødnummer 113 ved behov for øyeblikkelig hjelp. Sykehusene iverksetter beredskap nettopp for å kunne ivareta dette også når driften er krevende.

