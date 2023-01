Ferske tall: Slik bruker vi bibliotekene

Sølvberget melder om gode bibliotektall for 2022. Selv om totalt utlån gikk ned, steg besøkstallet med 9,6 prosent i forhold til året før. Dette til tross for at året ble innledet med koronarestriksjoner, og at Madla bibliotek det siste halvåret var midlertidig stengt på grunn av ombygging.

Nøkkeltall:

Totalt utlån: 437 330 (-3,7%)

Totalt besøk: 1 221 046 (+9,6%)*

Antall arrangement: 1950 (+23%)**

Besøk på arrangement og utstillinger: 66 814 (+51)

Besøkende på klassebesøk: 10 662 (+80%)

Inkluderer Sølvberget og bibliotekene på Madla, Rennesøy og Finnøy (ikke inkludert Odeon kino sine besøkstall).

Kapittelfestivalens arrangement er ikke medregnet her (10768 besøkende)

– Viktig jobb

– Vi har en viktig jobb å gjøre for å øke leselysten til barn og unge i Stavanger. Det å kunne lese er grunnleggende for å delta i samfunnet. Spådommen om bokens død har ikke slått til i år heller. Folk leser og låner bøker som aldri før, sier bibliotek- og kulturhussjef, Anne Torill Stensberg i en pressemelding.

Tallene for 2022 viser hvor viktig bibliotekene er i kommunedelene, mener Sølvberget. Både Rennesøy og Finnøy bibliotek kan vise til en formidabel besøksvekst. En av årsakene er at bibliotekene i tillegg til betjente åpningstider fikk et selvbetjent tilbud i juni 2022. Det betyr at alle lånere over 16 år kan låse seg inn med bibliotekkort fra klokken 06 om morgenen til 22 om kvelden, hver dag, hele uken på Rennesøy og Finnøy.

Forklarer utlånsnedgangen

Det totale utlånet for alle bibliotekene i Stavanger gikk ned med 3,7 prosent sammenlignet med 2021. Den lille tilbakegangen skyldes nok at Madla bibliotek var stengt de siste seks månedene av 2022.

Barn og unge låner mest.

Ukraina-preg

Russlands invasjon av Ukraina skapte behov for møteplasser og kunnskap, både for nyankomne flyktninger og for Stavangers befolkning, skriver Sølberget i pressemeldingen.

Siden februar har Sølvberget åpnet dørene og stilt lokaler til disposisjon for koordineringsmøter for hjelp til Ukraina og språkkurs for nyankomne ukrainere.

«Vi samarbeider med den ukrainske foreningen og den ukrainske skolen, og dette har blant annet resultert i at vi nå kan låne ut flere ukrainske bøker på biblioteket».

Sølvberget og Kapittel har hatt nærmere 80 arrangementer med Ukraina som omdreiningspunkt.

