16-åring som er siktet for drapsforsøk er løslatt

Det opplyser hans forsvarer, advokat Knut Lerum, til NRK. Han er fortsatt siktet

Tirsdag sa forsvareren til RA at gutten nekter straffeskyld.

– Jeg har snakket med ham, men jeg ønsker ikke å gå inn på hva han har sagt eller hva han ikke har sagt i avhør. Men han erkjenner ikke straffskyld, sa Lerum tirsdag ettermiddag.

Under pressekonferansen til politiet tirsdag sa politiadvokat Torbjørn Ristesund at politiet ikke hadde tatt stilling til om gutten skulle framstilles for varetektsfengsling. Forsvarer Knut Lerum sa at han tvilte på at det skulle skje.

– Jeg antar at han ikke skal framstilles for varetektsfengsling. Det skal mye til for at politiet tar i bruk det tvangsmiddelet, sier Lerum til RA.

Mandag kveld rundt klokken 20.00 fikk politiet melding om en 16 år gammel gutt som var utsatt for vold utenfor hjemmet sitt.

– Dette er et drapsforsøk mellom to ungdommer. Politiet ser svært alvorlig på hendelsen, sier politiadvokat Torbjørg Ristesund til RA under politiets pressekonferanse på politihuset i Stavanger tirsdag ettermiddag.

Aftenbladet erfarer at voldshendelsen har funnet sted på Tasta, og at 16-åringen skal ha blitt slått i hodet med en hammer. Voldshendelsen skal være knyttet til en slåsskamp nyttårsaften.

Elisabeth Fjeld er bistandsadvokat for fornærmede.

– Jeg har snakket med fornærmede. Etter forholdene står det greit til med han. Foresatte er varslet. De er selvfølgelig preget av situasjonen. Mer detaljer ønsker jeg ikke å gi nå. Dette er en alvorlig hendelse, sa Fjeld til RA tirsdag ettermiddag.

